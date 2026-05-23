Глава комиссии США передаст на ПМЭФ послание от Вашингтона о дружбе

ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук заявил РИА Новости, что по просьбе госдепартамента США примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и передаст в России послание о дружбе через культуру.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

"По просьбе госдепартамента это будет послание о дружбе через нашу общую любовь к культуре", - сказал Кук.

Как уточнил Кук, оргкомитет ПМЭФ пригласил его выступить с лекцией о том, как американская и российская культуры дополняют друг друга, а также о развитии культурных связей через проекты, в которых он ранее участвовал.

"Форум в Санкт-Петербурге , конечно, прежде всего является деловым, и я не собираюсь выступать там по экономической тематике. Однако очевидно, что в культурных отношениях наших двух стран предстоит проделать огромный объем работы", - отметил он.