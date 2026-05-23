Рейтинг@Mail.ru
Глава комиссии США передаст на ПМЭФ послание от Вашингтона о дружбе - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 23.05.2026
Глава комиссии США передаст на ПМЭФ послание от Вашингтона о дружбе

Кук передаст на ПМЭФ послание от Вашингтона о дружбе

© AP Photo / Michael WarrenГлава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук
Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP Photo / Michael Warren
Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
  • По просьбе госдепартамента США Родни Мимс Кук передаст в России послание о дружбе через культуру.
  • Родни Мимс Кук выступит с лекцией о том, как американская и российская культуры дополняют друг друга, а также о развитии культурных связей.
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук заявил РИА Новости, что по просьбе госдепартамента США примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и передаст в России послание о дружбе через культуру.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Глава комиссии США назвал путь к восстановлению отношений с Россией
Вчера, 10:58
"По просьбе госдепартамента это будет послание о дружбе через нашу общую любовь к культуре", - сказал Кук.
Как уточнил Кук, оргкомитет ПМЭФ пригласил его выступить с лекцией о том, как американская и российская культуры дополняют друг друга, а также о развитии культурных связей через проекты, в которых он ранее участвовал.
"Форум в Санкт-Петербурге, конечно, прежде всего является деловым, и я не собираюсь выступать там по экономической тематике. Однако очевидно, что в культурных отношениях наших двух стран предстоит проделать огромный объем работы", - отметил он.
Кук является основателем и президентом Национального фонда памятников США и специалистом по России во Всемирном фонде памятников. Он участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и других проектах в России, выступал в посольстве РФ в Вашингтоне, а также читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Глава комиссии США по искусству планирует встретиться с Любимовой на ПМЭФ
22 мая, 08:23
 
РоссияСШАСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала