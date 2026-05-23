07:50 23.05.2026 (обновлено: 08:37 23.05.2026)
Дубль и пас Барбашева приблизили "Вегас" к финалу Кубка Стэнли

© Фото : twitter.com/goldenknightsХоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев
Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Вегас Голден Найтс» обыграл «Колорадо Эвеланш» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
  • Иван Барбашев отметился дублем и голевой передачей, был признан первой звездой матча.
  • Счет в серии стал 2-0 в пользу «Вегаса».
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Колорадо Эвеланш" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) в пользу гостей, у которых отличились Джек Айкел (50-я минута) и Иван Барбашев (52, 59). В составе проигравших шайбу забросил Росс Колтон (17).
Барбашев также отметился голевой передачей и был признан первой звездой матча. Всего на его счету в текущем розыгрыше Кубка Стэнли 12 очков (5 голов + 7 передач) в 14 матчах. Также двумя голевыми передачами отметился Павел Дорофеев, который довел свое количество результативных действий до 14 (10+4). Он является лучшим снайпером плей-офф.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Вегаса". Следующие два матча финала Западной конференции пройдут в Парадайсе 24 и 26 мая.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
23 мая 2026 • начало в 03:00
Завершен
Колорадо
1 : 3
Вегас
16:59 • Росс Колтон
(Брент Бернс, Назем Кадри)
49:15 • Джек Айкел
(Павел Дорофеев, Иван Барбашев)
51:22 • Иван Барбашев
(Джек Айкел, Павел Дорофеев)
58:57 • Иван Барбашев
(Расмус Андерссон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСпортИван БарбашевВегас Голден НайтсНациональная хоккейная лига (НХЛ)Колорадо ЭвеланшДжек АйкелРосс Колтон
 
