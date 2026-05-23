Дубль и пас Барбашева приблизили "Вегас" к финалу Кубка Стэнли

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Колорадо Эвеланш" во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) в пользу гостей, у которых отличились Джек Айкел (50-я минута) и Иван Барбашев (52, 59). В составе проигравших шайбу забросил Росс Колтон (17).
Барбашев также отметился голевой передачей и был признан первой звездой матча. Всего на его счету в текущем розыгрыше Кубка Стэнли 12 очков (5 голов + 7 передач) в 14 матчах. Также двумя голевыми передачами отметился Павел Дорофеев, который довел свое количество результативных действий до 14 (10+4). Он является лучшим снайпером плей-офф.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Вегаса". Следующие два матча финала Западной конференции пройдут в Парадайсе 24 и 26 мая.
23 мая 2026 • начало в 03:00
Завершен
16:59 • Росс Колтон
49:15 • Джек Айкел
(Павел Дорофеев, Иван Барбашев)
51:22 • Иван Барбашев
(Джек Айкел, Павел Дорофеев)
58:57 • Иван Барбашев