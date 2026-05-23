Махачкалинское "Динамо" победило "Урал" и сохранило место в РПЛ
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
17:52 23.05.2026 (обновлено: 17:58 23.05.2026)
Махачкалинское "Динамо" победило "Урал" и сохранило место в РПЛ

Махачкалинское "Динамо" победило "Урал", сохранив место в РПЛ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Спартак" - "Динамо Мх"
  • Махачкалинское «Динамо» победило «Урал» в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге.
  • Встреча прошла в Каспийске и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" на своем поле нанес поражение "Уралу" из Екатеринбурга в ответном переходном матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.
Встреча прошла в субботу в Каспийске и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Гамид Агаларов (39-я минута, с пенальти) и Хуссем Мрезиг (63).
Первый матч в среду в Екатеринбурге завершился со счетом 1:0 в пользу "Динамо", которое по итогам переходных встреч остается в РПЛ на следующий сезон.
ФутболСпортКаспийскЕкатеринбургГамид АгаларовХуссем МрезигУралРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
