Махачкалинское "Динамо" победило "Урал" и сохранило место в РПЛ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" на своем поле нанес поражение "Уралу" из Екатеринбурга в ответном переходном матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.
Встреча прошла в субботу в Каспийске и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Гамид Агаларов (39-я минута, с пенальти) и Хуссем Мрезиг (63).
Первый матч в среду в Екатеринбурге завершился со счетом 1:0 в пользу "Динамо", которое по итогам переходных встреч остается в РПЛ на следующий сезон.