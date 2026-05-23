17:33 23.05.2026 (обновлено: 17:59 23.05.2026)
Забарный отказался жать руку Сафонову на тренировке "ПСЖ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь сборной России Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный не пожали друг другу руки перед тренировочным двусторонним матчем французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".
  • "ПСЖ" 30 мая сыграет в финале Лиги чемпионов против английского "Арсенала".
  • "ПСЖ" 30 мая сыграет в финале Лиги чемпионов против английского "Арсенала".
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вратарь сборной России Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный не пожали друг другу руки перед двусторонним матчем французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".
В субботу "ПСЖ" провел тренировочный двусторонний матч. Перед стартом игроки, поделившиеся на две команды, провели традиционное предматчевое рукопожатие. Сафонов и Забарный, оказавшиеся в разных составах, проигнорировали друг друга. Видео момента распространено в соцсети X.
"ПСЖ" 30 мая сыграет в финале Лиги чемпионов против английского "Арсенала". Парижане являются действующими победителями турнира.
Сафонову 27 лет. В текущем сезоне он провел 26 матчей за "ПСЖ", в которых пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл на ноль. На счету 23-летнего Забарного 36 матчей и один гол.
ФутболСпортРоссияИлья ЗабарныйМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)Арсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026
 
