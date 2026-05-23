Чемпион СССР по футболу Рожков скончался на 84-м году жизни - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
11:59 23.05.2026
Чемпион СССР по футболу Рожков скончался на 84-м году жизни

Чемпион СССР по футболу в составе "Спартака" Рожков скончался на 84-м году жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Сергей Рожков умер в возрасте 83 лет.
  • Рожков был чемпионом СССР 1969 года, завоевал два Кубка страны и провел 161 матч за «Спартак».
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывший полузащитник и тренер московского "Спартака" Сергей Рожков умер в возрасте 83 лет, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Бывший спортсмен умер после продолжительной болезни.
Рожков выступал за "Спартак" в 1963-1965, 1967-1969 и в 1974 годах, провел за команду 161 матч и забил 8 мячей. В составе "красно-белых" он стал чемпионом СССР 1969 года и завоевал два Кубка страны (1963, 1965). В 1984 году Рожков работал тренером "Спартака".
Также Рожков выступал за алма-атинский "Кайрат" и рязанский "Спартак". На его счету один товарищеский матч в составе сборной СССР.
