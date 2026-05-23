Чемпион СССР по футболу Рожков скончался на 84-м году жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Сергей Рожков умер в возрасте 83 лет.
- Рожков был чемпионом СССР 1969 года, завоевал два Кубка страны и провел 161 матч за «Спартак».
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывший полузащитник и тренер московского "Спартака" Сергей Рожков умер в возрасте 83 лет, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Бывший спортсмен умер после продолжительной болезни.
Также Рожков выступал за алма-атинский "Кайрат" и рязанский "Спартак". На его счету один товарищеский матч в составе сборной СССР.