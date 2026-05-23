Мексика с Чавесом в составе обыграла Гану в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Мексики по футболу обыграла команду Ганы в товарищеском матче.
- Встреча прошла в Пуэбле и завершилась победой мексиканцев со счетом 2:0.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сборная Мексики по футболу обыграла команду Ганы в товарищеском матче.
Встреча прошла в Пуэбле и завершилась победой мексиканцев со счетом 2:0. Мячи забили Брайан Гутьеррес (2-я минута) и Гильермо Мартинес (54).
Товарищеские матчи
23 мая 2026 • начало в 05:00
Завершен
02’ • Брайан Гутьеррес
54’ • Guillermo Martinez
(Луис Ромо)
На 62-й минуте на поле в составе сборной Мексики вышел полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес. Защитник столичного "Локомотива" Сесар Монтес остался в запасе.
Сборная Мексики вместе с США и Канадой является хозяйкой предстоящего чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля. Команда откроет мировое первенство матчем против сборной ЮАР, также мексиканцам предстоит сыграть в группе А с командами Южной Кореи и Чехии. Сборная Ганы попала в группу L, где сыграет с командами Англии, Хорватии и Панамы.