08:19 23.05.2026 (обновлено: 08:28 23.05.2026)
Мексика с Чавесом в составе обыграла Гану в товарищеском матче

Болельщики сборной Мексики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сборная Мексики по футболу обыграла команду Ганы в товарищеском матче.
Встреча прошла в Пуэбле и завершилась победой мексиканцев со счетом 2:0. Мячи забили Брайан Гутьеррес (2-я минута) и Гильермо Мартинес (54).
Товарищеские матчи
23 мая 2026 • начало в 05:00
Завершен
Мексика
2 : 0
Гана
02‎’‎ • Брайан Гутьеррес
54‎’‎ • Guillermo Martinez
(Луис Ромо)
На 62-й минуте на поле в составе сборной Мексики вышел полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес. Защитник столичного "Локомотива" Сесар Монтес остался в запасе.
Сборная Мексики вместе с США и Канадой является хозяйкой предстоящего чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля. Команда откроет мировое первенство матчем против сборной ЮАР, также мексиканцам предстоит сыграть в группе А с командами Южной Кореи и Чехии. Сборная Ганы попала в группу L, где сыграет с командами Англии, Хорватии и Панамы.
ФутболСесар Монтес (24.02.1997)Локомотив (Москва)Динамо МоскваЛуис ЧавесГанаМексикаЧМ по футболу 2026
 
