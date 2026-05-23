Мэйуэзер хочет отсудить у бывшего менеджера 175 млн долларов
02.09.2021
01:55 23.05.2026
Мэйуэзер хочет отсудить у бывшего менеджера 175 млн долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Флойд Мэйуэзер-младший подал иск на сумму 175 миллионов долларов против своего бывшего менеджера Джоны Рекница.
  • Мэйуэзер обвиняет Рекница и других ответчиков в организации мошеннической операции с перенаправлением миллионов долларов.
  • Боксер требует компенсацию за моральный ущерб и отчет о том, куда исчезли средства.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер - младший подал иск на сумму 175 миллионов долларов против своего бывшего менеджера Джоны Рекница, сообщает TMZ Sports.
Как сообщает TMZ со ссылкой на иск, Мэйуэзер обвиняет Рекница и еще несколько ответчиков в организации масштабной мошеннической операции, в ходе которой миллионы долларов перенаправлялись через фиктивные инвестиции, несанкционированные банковские переводы и сомнительные коммерческие структуры.
В иске Мэйуэзер также отмечает, что, сам того не зная, подписал документы о передаче права собственности на свой самолет. По словам спортсмена, он до сих пор не знает, куда делись деньги от сделки.
Боксер требует не менее 175 миллионов долларов компенсации за моральный ущерб и полный отчет о том, куда исчезли все средства.
Мэйуэзеру 49 лет, он возобновит боксерскую карьеру летом. Всего на счету непобежденного Мэйуэзера 50 побед (27 - нокаутом). Его последний профессиональный бой состоялся в 2017 году - против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. В активе спортсмена бронзовая медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории до 57 кг.
