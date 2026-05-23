Рейтинг@Mail.ru
Англичане испугались шпионажа перед чемпионатом мира в США - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:29 23.05.2026 (обновлено: 16:16 23.05.2026)
Англичане испугались шпионажа перед чемпионатом мира в США

Англичане хотят оградить базу на ЧМ по футболу из-за скандала со шпионажем

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнглийские болельщики
Английские болельщики - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Английские болельщики. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольная ассоциация Англии планирует установить защитные ограждения вокруг базы национальной сборной в Канзас-Сити из-за опасений по поводу возможного шпионажа со стороны соперников во время чемпионата мира.
  • Тренировочное поле сборной Англии в Канзас-Сити слишком открытое, что вызывает опасения по поводу конфиденциальности тренировок.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) попытается установить защитные ограждения вокруг базы национальной сборной в американском Канзас-Сити из-за опасения по поводу возможного шпионажа со стороны соперников во время чемпионата мира, сообщает The Guardian.
Ранее независимая дисциплинарная комиссия исключила "Саутгемптон" из плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ) в связи с несанкционированным съемками тренировок своего соперника по полуфиналу "Мидлсбро".
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Париж задержал 35 человек в день финала Кубка Франции
Вчера, 14:58
Во время чемпионата мира сборная Англии будет базироваться в Канзас-Сити и проводить тренировки на домашней арене команд академии "Спортинг Канзас-Сити". FA обеспокоена тем фактом, что тренировочное поле слишком открытое.
"Мы очень довольны тренировочной базой, особенно тем, что FA и все ответственные люди из нее сделали. Она отвечает всем нашим потребностям. Но я согласен с тем, что там можно устроить слежку. Думаю, мы обеспечим охрану и создадим некоторую защиту. Потому что, это, конечно, критически важно, когда вы тренируетесь за день до матча, проводите тактические занятия, отрабатываете стандарты, завершаете тренировку пробитием пенальти… Вы не хотите, чтобы соперник это узнал. Это дает вам решающее преимущество. Так что мы постараемся обеспечить максимальную конфиденциальность", - заявил главный тренер сборной Англии немец Томас Тухель.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе L сборная Англии встретится с командами Хорватии, Ганы и Панамы.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Женский футбольный клуб из КНДР выиграл азиатскую Лигу чемпионов
Вчера, 14:06
 
ФутболВ миреАнглияКанзас-Сити (Миссури)СШАТомас ТухельСаутгемптонЧемпионшип 2025-2026МидлсброАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Урал
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ротор
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    103
    92
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Интер М
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Пиза
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетик Бильбао
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Барселона
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Севилья
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Осасуна
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала