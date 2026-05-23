Лидер обороны "Балтики" перешел в "Зенит" - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
13:04 23.05.2026 (обновлено: 13:13 23.05.2026)
Лидер обороны "Балтики" перешел в "Зенит"

Колумбийский защитник Андраде перешел из "Балтики" в "Зенит"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Защитник Кевин Андраде перешел из калининградской "Балтики" в "Зенит", сообщается в Telegram-канале петербургского футбольного клуба.
Контракт с 26-летним колумбийцем рассчитан до конца сезона-2030/31.
Андраде играл за "Балтику" с 2024 года и провел за клуб 83 матча, забив три мяча. В составе калининградцев он стал чемпионом Первой лиги и дошел до финала Кубка России. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял шестое место. Также Андраде выступал за колумбийскую "Америку Кали" и аргентинский "Платенсе".
ФутболСпортКевин АндрадеБалтикаЗенитПлатенсеКубок России по футболуПервая ЛигаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
