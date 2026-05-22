Онищенко рассказал, чем опасна "болезнь вейперов"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Курение вейпов и электронных сигарет может приводить к "болезни вейперов" (EVALI), которую практически невозможно вылечить, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.
- "Болезнь вейперов" вызывает быстрое развитие заболевания легких, которое может привести к инвалидности из-за блокировки дыхательной системы, а также способствует развитию сахарного диабета второго типа.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Курение вейпов и электронных сигарет может приводить к так называемой "болезни вейперов" (EVALI), которую практически невозможно вылечить, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее пресс-служба заксобрания Пермского края сообщила о том, что в регионе введен полный запрет на хранение и распространение вейпов.
"Пневмония вейперов" (заболевание легких, которое связано с курением электронных сигарет и вейпов - ред.) - это тяжелейшая болезнь, она быстро развивается и лечить ее практически невозможно", - сказал Онищенко.
Он отметил, что в результате человек становится инвалидом не от воздействия никотина на организм. Причина в том, что разогретое маслянистое вещество попадает в альвеолы легких и блокирует дыхательную систему человека.
Онищенко добавил, кроме этого, курение вейпа также способствует развитию сахарного диабета второго типа за счет высокого содержания глюкозы и других вредных веществ в курительных жидкостях.
