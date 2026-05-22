Онищенко рассказал, чем опасна "болезнь вейперов"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Курение вейпов и электронных сигарет может приводить к так называемой "болезни вейперов" (EVALI), которую практически невозможно вылечить, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что в результате человек становится инвалидом не от воздействия никотина на организм. Причина в том, что разогретое маслянистое вещество попадает в альвеолы легких и блокирует дыхательную систему человека.