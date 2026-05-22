"Динамо" вернуло немецкого тренера Шварца

- Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера команды.
- Он уже занимал эту должность с 2020 по 2022 год.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Динамо" в своем Telegram-канале объявил о назначении немца Сандро Шварца на пост главного тренера команды.
"Динамо" объявило назначение Шварца в стиле испанского сериала "Бумажный дом" и под песню Bella Ciao. В прессе немецкого специалиста нередко называли футбольным профессором. Главным героем сериала является персонаж по прозвищу Профессор, который собирает банду преступников для дерзких ограблений. "Бело-голубые" подписали ролик фразой: "Дом Динамо". Новый сезон".
Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Он приступит к работе с командой на летних сборах. Также в штаб команды войдет Волкан Булут. Об остальных изменениях клуб сообщит позднее.
После ухода Валерия Карпина в ноябре 2025 года исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых" был назначен Ролан Гусев. В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26. В пятницу "Динамо" объявило, что Гусев покинул пост главного тренера "бело-голубых" в связи с истечением срока контракта.
Шварцу 47 лет, ранее он уже занимал пост главного тренера московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Специалист также работал в американском "Нью-Йорк Ред Буллз", немецких "Герте" и "Майнце".
"Динамо" (45 очков) завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив "Краснодару" в финальной серии пути РПЛ.