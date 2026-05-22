"Динамо" вернуло немецкого тренера Шварца

"Динамо" объявило назначение Шварца в стиле испанского сериала "Бумажный дом" и под песню Bella Ciao. В прессе немецкого специалиста нередко называли футбольным профессором. Главным героем сериала является персонаж по прозвищу Профессор, который собирает банду преступников для дерзких ограблений. "Бело-голубые" подписали ролик фразой: "Дом Динамо". Новый сезон".

Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Он приступит к работе с командой на летних сборах. Также в штаб команды войдет Волкан Булут. Об остальных изменениях клуб сообщит позднее.