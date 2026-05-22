Росфинмониторинг предупредил о вовлечение молодежи в финансовые махинации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росфинмониторинг обеспокоен ростом вовлеченности молодежи в незаконные финансовые операции.
- Примерно в 30% случаев мошенничества участвуют несовершеннолетние или молодые люди.
- На 44-й пленарной неделе Евразийской группы в Ашхабаде обсуждаются вопросы, связанные с дропперством и новыми механизмами совершения преступлений.
АШХАБАД, 22 мая – РИА Новости. В Росфинмониторинге обеспокоены ростом вовлеченности молодежи в незаконные финансовые операции, примерно в 30% случаев мошенничества участвуют несовершеннолетние или молодые люди, заявил журналистам глава ведомства Юрий Чиханчин.
В Ашхабаде проходит 44-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В ЕАГ входят Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.
"Очень всех волнует дропперство, это вовлечение людей в незаконные финансовые операции и в первую очередь молодежи… Примерно в 30% случаев мошенничества участвуют несовершеннолетние или молодые люди. Но самое интересное, что 75% осознают, что они делают и все-таки делают этот шаг", – сказал он на полях пленарного заседания организации в Ашхабаде.
Помимо дропперства, на полях заседания страны-участницы обсуждают вопросы миграции, обмен опытом и новые механизмы совершения преступлений, добавил глава Росфинмониторинга.