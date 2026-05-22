Путин пообещал во время ПМЭФ посмотреть новый самолет Ил-114-300

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин пообещал посмотреть новый самолет Ил-114-300 во время Петербургского международного экономического форума.
- Самолет Ил-114-300 будет выставлен в аэропорту "Пулково" города Санкт-Петербург.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) посмотреть новый самолет Ил-114-300, который будет показан на форуме.
Путин в пятницу провел встречу с выпускниками программы "Время героев". Замдиректора Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина Денис Погодин пригласил главу государства посмотреть на новый самолет во время петербургского форума.
"Я постараюсь посмотреть ваш летательный аппарат", - сказал президент.
Путин уточнил, где будет выставлен образец воздушного судна. Погодин сообщил, что новый Ил расположится в аэропорту "Пулково" города Санкт-Петербург.
"Надо будет через "Пулково" проехать... Я постараюсь", - ответил глава государства
В апреле замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков говорил, что первые три самолета Ил-114-300 планируется передать заказчику до конца текущего года, основная летная программа по машине уже завершена. По словам директора по управлению программами гражданской авиации ОАК Олега Богомолова, первым эксплуатантом самолета станет 2-й Архангельский авиаотряд.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.