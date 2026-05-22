Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимиру Путину доверяют 73,8% россиян, 69,4% одобряют его деятельность.
- На вопрос о том, за какую партию респонденты проголосовали бы на выборах в Госдуму, 33,1% назвали "Единую Россию".
- Работу правительства одобряют 40,7% опрошенных.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 73,8% россиян, 69,4% одобряют его деятельность на посту главы государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Россиянам предложили представить, что в следующее воскресенье в стране состоятся выборы в Государственную Думу. На вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали, 33,1% назвали "Единую Россию", 11,7% - партию "Новые люди", 11,7% - КПРФ, 9,7% - ЛДПР, 4,4% - "Справедливую Россию".
Работу российского правительства одобряют 40,7% опрошенных, не одобряют - 27,1%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 53,8% респондентов, 23,8% сказали, что не доверяют ему.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11-17 мая 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.