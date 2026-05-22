Мурашко назвал лучшее время для прогулки по городу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Утро является лучшим временем для прогулки, на которой можно поправить физическое и психоэмоциональное здоровье, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

На заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ под председательством главы Совета Федерации Валентины Матвиенко проходит в Санкт-Петербурге министр отметил, что губернатор Петербурга Александр Беглов начал сегодняшнее утро с призыва прогуляться по городу.

"Поверьте, это наверное, лучшее время, когда вы можете поправить свое физическое и психоэмоциональное здоровье. И город для этого абсолютно приспособлен. И его красоты точно сделают ваше настроение лучше и продлят ваши годы жизни", - сказал Мурашко.