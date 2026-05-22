Оверчук: решение Пашиняна не ехать на саммит ЕАЭС говорит о его приоритетах

АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Казахстане является определенным сигналом того, как глава кабмина выставляет свои приоритеты, считает вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"То что его (Пашиняна - ред.) там не будет - это уже определенный сигнал, как он выставляет свои приоритеты", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как отразится отсутствие Пашиняна на предстоящем саммите ЕАЭС.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану 28-29 мая из-за предвыборной кампании в республике, страну представит вице-премьер Мгер Григорян.