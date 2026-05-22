Оверчук: решение Пашиняна не ехать на саммит ЕАЭС говорит о его приоритетах - РИА Новости, 22.05.2026
15:49 22.05.2026

Оверчук: решение Пашиняна не ехать на саммит ЕАЭС говорит о его приоритетах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
  • Никол Пашинян не поедет на саммит ЕАЭС в Астану 28–29 мая.
  • Вице-премьер Алексей Оверчук считает, что является сигналом о приоритетах премьер-министра Армении.
  • Он отметил, что предпочтительным выбором могло бы стать участие Пашиняна в саммите по видеосвязи.
АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Казахстане является определенным сигналом того, как глава кабмина выставляет свои приоритеты, считает вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«
"То что его (Пашиняна - ред.) там не будет - это уже определенный сигнал, как он выставляет свои приоритеты", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как отразится отсутствие Пашиняна на предстоящем саммите ЕАЭС.
Вице-премьер отметил, что пока остается возможность какой-то формы участия премьера Армении в саммите по видеосвязи. Оверчук добавил, что такой формат работы станет более предпочтительным выбором, чем полное отсутствие Пашиняна на форуме.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану 28-29 мая из-за предвыборной кампании в республике, страну представит вице-премьер Мгер Григорян.
