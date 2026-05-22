Гол Демидова помог "Монреалю" разгромить "Каролину"
07:53 22.05.2026 (обновлено: 09:54 22.05.2026)
© REUTERS / Timothy T. Ludwig — Хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
© REUTERS / Timothy T. Ludwig
Хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов. Архивное фото
  • Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" обыграли "Каролину Харрикейнз" в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
  • Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу "Монреаля", одну из шайб забросил российский форвард Иван Демидов.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" на выезде обыграли "Каролину Харрикейнз" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Роли завершилась со счетом 6:2 (4:1, 0:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Коул Кофилд (2-я минута), Филлип Дано (5), Александр Тексье (9), российский форвард Иван Демидов (12), также дубль оформил Юрай Слафковский (48, 58). У "Каролины" отличились Сет Джарвис (1) и Эрик Робинсон (23).
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился результативной передачей.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Монреаля". Второй матч пройдет в Роли 23 мая. Выигравшая серию команда выйдет в финал Кубка Стэнли, где сыграет против победителя противостояния "Вегас Голден Найтс" - "Колорадо Эвеланш" (1-0 в серии).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
22 мая 2026 • начало в 03:00
Завершен
Каролина
2 : 6
Монреаль
00:33 • Сет Джарвис
(Андрей Свечников, Себастьян Ахо)
22:46 • Эрик Робинсон
(Уильям Каррьер)
01:00 • Коул Кофилд
(Юрай Слафковский, Ник Сузуки)
04:04 • Филлип Дано
(Александр Каррье)
08:11 • Александр Тексье
(Филлип Дано, Кайден Гуле)
11:32 • Иван Демидов
(Алекс Ньюхук, Джейк Эванс)
47:05 • Юрай Слафковский
(Ник Сузуки, Коул Кофилд)
57:32 • Юрай Слафковский
(Ник Сузуки)
