У Месси нашли более миллиарда долларов - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
15:20 22.05.2026 (обновлено: 15:35 22.05.2026)
У Месси нашли более миллиарда долларов

Bloomberg: состояние Месси превысило миллиард долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние Лионеля Месси превысило миллиард долларов, пишет Bloomberg.
  • С 2007 года он заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов.
  • Миллиардером ему позволили стать гонорар от клуба "Интер Майами", соглашения о разделе доходов от телетрансляций, владение недвижимостью и доля в аргентинской сети ресторанов.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Состояние аргентинского футболиста "Интер Майами" Лионеля Месси превысило 1 миллиард долларов, сообщило агентство Блумберг.
"С учетом налогов, рыночной конъюнктуры, а также доходов от инвестиций и спонсорства его чистая оценка превысила отметку в 1 миллиард долларов... Это ставит его в один ряд с его давним соперником Криштиану Роналду..., который стал первым миллиардером в этом виде спорта", - пишет агентство со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.
Согласно подсчетам Блумберга, с 2007 года Месси заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов.
Миллиардером спортсмену позволил стать гонорар от его нынешнего клуба "Интер Майами", предполагаемые соглашения о разделе доходов от телетрансляций, владение недвижимостью, а также доля в аргентинской сети ресторанов, добавляет агентство.
