Сергей Кравцов: олимпиада школьников задает вектор развития образования

В России завершился очередной цикл всероссийской олимпиады школьников 2025/26 учебного года. О том, как он повлиял на школьную программу, какие предметы оказались в приоритете у участников и что ждет победителей и призеров олимпиады, рассказал в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.

— Сергей Сергеевич, сегодня для школьников существует множество различных конкурсов и соревнований. Удается ли всероссийской олимпиаде удерживать статус главного интеллектуального первенства страны? И насколько сложно пробиться в финал?

— Безусловно. Всероссийская олимпиада школьников уже много лет уверенно удерживает статус крупнейшего интеллектуального соревнования страны, объединяющего миллионы учащихся. И цифры этого года нас радуют. Мы видим рост по всем этапам состязания. В школьном этапе у нас новый рекорд – больше 8,3 миллиона участников. А общее число участий — 24,8 миллиона. То есть в среднем каждый школьник попробовал себя в олимпиаде по трем предметам. Это говорит о высоком интересе у ребят к данному интеллектуальному состязанию. На муниципальный этап вышли более 1,7 миллиона учеников, а до регионального добрались свыше 153 тысяч. За все годы проведения олимпиады это очень достойный показатель вовлеченности и живой конкуренции. Только что завершился заключительный этап олимпиады 2025/26 учебного года, и цифры здесь красноречивее слов: результат финала по 24 предметам – 9208 участий.

Конкуренция на олимпиаде колоссальная. Это уже не просто олимпиада, а настоящий "спорт высших достижений". Один пример из нашей аналитики: по математике до финала доходит один из 6348 участников школьного этапа, по русскому языку — один из 6525. Обеспечить честную прозрачную борьбу — наша главная задача. Поэтому мы постоянно совершенствуем механизмы проведения этапов олимпиады. Вот конкретный пример, касающийся регионального этапа: в текущем учебном году в двух субъектах Российской Федерации запущен пилотный проект, заключающийся в усилении контроля за обеспечением академической честности, как при ЕГЭ, с печатью заданий и сканированием работ участников непосредственно в аудиториях, где участники выполняют олимпиадные задания.

— Получается, олимпиада — это не просто проверка знаний, но и своеобразный полигон для всей системы образования? Задает ли она тренды для обычных школ?

— Абсолютно точно. Составители олимпиадных заданий не зажаты школьной программой. У них есть творческая свобода, и при этом они прекрасно видят, куда движется наука и технологии. Олимпиада в этом смысле наш локомотив. Она задает вектор развития образования. В пример приведу новый профиль "Искусственный интеллект", который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. Олимпиада по информатике в этом году стала самой многочисленной: в ней приняли участие 1226 школьников из 77 регионов нашей страны. Она впервые прошла по четырем профилям: "Программирование", "Информационная безопасность", "Робототехника", "Искусственный интеллект". Это яркий пример того, как передовые практики из олимпиадного движения приходят в массовую школу.

— Олимпиада такого масштаба требует огромных ресурсов. Как в этом помогают государство и национальные проекты?

— Всероссийская олимпиада школьников второй год проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети", что позволяет создавать равные условия для интеллектуального развития талантливых ребят из всех субъектов Российской Федерации. Среди регионов — лидеров по числу направленных финалистов — Москва (3788 человек), Московская область (1116 человек), Республика Татарстан (563 человека). При этом география олимпиады с каждым годом охватывает все больше территорий. И здесь особого внимания заслуживает качественная подготовка юных участников.

Москва возглавила и список регионов — лидеров по количеству победителей и призеров финала олимпиады (1972 человека). На втором месте Московская область (578 человек), на третьем — Санкт-Петербург (344 человека). Также в число регионов — лидеров по этому показателю вошла Республика Татарстан (269 человек).

— Если продолжить разговор о регионах: кто еще, помимо названных вами лидеров, показал высокие результаты в этом сезоне? И как обстоят дела у ребят из воссоединенных регионов?

География победителей и призеров олимпиады продолжает расти. И за каждой новой точкой на карте — личная история: интерес, преодоление и огромный труд. В этом учебном году в копилку достижений добавились результаты призеров из Донецкой и Луганской народных республик , а также Херсонской области . Ребята показали блестящие результаты по испанскому языку, информатике и биологии.

И еще одно важное событие: Вологодская область впервые принимала заключительный этап по экологии. Это лишний раз доказывает простую вещь: талантливые, мотивированные ребята есть везде.

— Интерес к информатике вполне объясним. А как обстоят дела с фундаментальными науками?

— Другие — как естественно-научные, так и гуманитарные дисциплины держат высокую планку. Вот результаты заключительного этапа: физика — 501 участник, математика — 499, химия — 490, биология — 487, русский язык — 471, право — 433 человека.

— Ради чего ребята так усердно трудятся? Что дает им статус победителя или призера всероссийской олимпиады школьников?

— Это и есть главный итог: в этом году дипломы заключительного этапа получили 4241 человек, из них 732 стали победителями, 3509 — призерами. И за каждым из этих результатов — школа, характер и настоящая воля к победе. Статус победителя и призера дает ребятам право поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по направлению подготовки или специальности, соответствующей профилю олимпиады. Кроме того, они смогут воспользоваться льготами, а также получить денежные поощрения — единовременные от региона и ежемесячные выплаты в течение всего периода обучения в вузе в рамках президентских грантов. А лучшие из лучших попадают на сборы — учебно-тренировочные и установочные, чтобы готовиться уже к международным олимпиадам.

Наша задача — сделать финалы не просто серьезным испытанием, но и запоминающимся праздником. Этот год объявлен президентом нашей страны Годом единства народов России , и мы подготовили для участников научно-просветительские мероприятия, образовательные и экскурсионные программы, мастер-классы, лекции, творческие встречи, чтобы ребята могли окунуться в атмосферу регионов, где проходили финалы. Финалисты и их сопровождающие приняли участие более чем в 35 образовательных событиях и посетили более 100 экскурсий. И, что очень важно, участники высоко оценили уровень организации. Отдельная благодарность площадкам проведения, оргкомитетам, жюри и апелляционным комиссиям за проделанную работу.