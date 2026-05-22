Жуков рассказал о продаже билетов на юбилейные концерты "Руки Вверх!"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пятьсот тысяч билетов продано за неделю до старта юбилейного стадионного тура группы "Руки Вверх!", сообщил лидер коллектива Сергей Жуков.

В этом году группа "Руки Вверх!" отмечает юбилей - 30 лет, а фронтмену коллектива Сергею Жукову 22 мая исполняется 50 лет.

"На данный момент продано около 500 тысяч билетов - то есть полмиллиона человек абсолютно точно посмотрят шоу группы "Руки Вверх!" - сказал он в интервью РИА Новости, говоря о старте юбилейного стадионного тура группы.

По словам Жукова, впервые в истории России музыкальная группа соберет практически все главные стадионы страны и даст большие концерты.

"В течение двух месяцев каждую субботу "Руки Вверх!" дает стадионные концерты. Мы делаем это не ради рекорда, это дань 30-летию и тому, что мы все-таки доросли до того, что можем себе позволить собирать стадионы, а не дворцы - конечно, это приятно", - отметил музыкант.

Кроме того, Жуков добавил, что такой график - это определенное испытание для группы.

"Каждую субботу новый стадион в новом городе. Фуры должны успеть переехать, минимум пять дней монтажа сцены, пространства, звука и света, поэтому предстоит огромная работа", - сказал артист.

"Руки Вверх!" - группа, основанная в 1996 году Жуковым и Алексеем Потехиным . Коллектив стал одним из символов поп-культуры конца 1990-х - начала 2000-х годов, прославившись хитами "Крошка моя", "18 мне уже", "Чужие губы", "Он тебя целует", "Студент" и другими. Группа работает в жанрах поп, евродэнс и данс-поп.

После распада дуэта в 2006 году проект продолжил существование как сольный проект Жукова, который по сей день остается фронтменом. В списке наград коллектива золотые, платиновые и серебряные диски, награды за весомый вклад в российский шоубизнес.