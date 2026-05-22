16:38 22.05.2026 (обновлено: 16:39 22.05.2026)
Агент заявил, что Кокорина будут ждать в России

Барбоза: Кокорин блестящий игрок, в РПЛ найдется заинтересованная команда

© Фото : Соцсети "Ариса"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что 35-летний нападающий Александр Кокорин по-прежнему является блестящим игроком.
  • Кокорин покинет кипрский «Арис» по окончании сезона.
  • Барбоза считает, что в РПЛ найдется команда, заинтересованная в опыте Кокорина, если тот захочет вернуться в чемпионат России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что 35-летний нападающий Александр Кокорин, покидающий кипрский "Арис", по‑прежнему является блестящим игроком и при желании вполне способен вернуться в чемпионат России, где наверняка найдется клуб, заинтересованный в его опыте.
Ранее пресс-служба "Ариса" сообщила, что Кокорин покинет команду по окончании сезона. В России форвард выступал за "Динамо", "Спартак", "Зенит" и "Сочи", в составе "Зенита" становился чемпионом страны.
"Конечно, Кокорин - это блестящий игрок, который всегда выступал на высоком уровне. Сейчас главный вопрос - насколько он сам еще заинтересован играть. Один сезон, может быть, два. Если он действительно хочет вернуться в РПЛ, то вполне может еще выступать у нас. Думаю, найдется команда, заинтересованная в нем, учитывая его опыт. Было бы интересно увидеть его в РПЛ как минимум на один сезон", - сказал Барбоза.
Кирьяков: Кокорин будет интересен лишь аутсайдерам
21 мая, 14:24
 
ФутболСпортРоссияАлександр КокоринДинамо МоскваЗенитАрисРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
