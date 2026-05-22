Агент заявил, что Кокорина будут ждать в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что 35-летний нападающий Александр Кокорин, покидающий кипрский "Арис", по‑прежнему является блестящим игроком и при желании вполне способен вернуться в чемпионат России, где наверняка найдется клуб, заинтересованный в его опыте.
"Конечно, Кокорин - это блестящий игрок, который всегда выступал на высоком уровне. Сейчас главный вопрос - насколько он сам еще заинтересован играть. Один сезон, может быть, два. Если он действительно хочет вернуться в РПЛ, то вполне может еще выступать у нас. Думаю, найдется команда, заинтересованная в нем, учитывая его опыт. Было бы интересно увидеть его в РПЛ как минимум на один сезон", - сказал Барбоза.
