"Барыс" продлил контракт с лучшим бомбардиром клуба в регулярке КХЛ Уолшем - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
17:09 22.05.2026
"Барыс" продлил контракт с лучшим бомбардиром клуба в регулярке КХЛ Уолшем

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Астанинский «Барыс» продлил контракт с американским защитником Райли Уолшем.
  • Соглашение с Райли Уолшем рассчитано до 31 мая 2027 года.
  • В минувшем сезоне Уолш стал лучшим бомбардиром «Барыса», набрав 46 очков в 68 играх регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Астанинский "Барыс" продлил контракт с американским защитником Райли Уолшем, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года. В минувшем сезоне Уолш стал лучшим бомбардиром команды, набрав 46 очков (16 голов + 30 передач) в 68 играх регулярного чемпионата. Он поделил первое место по этому показателю с Майклом Веккьоне, в активе которого 46 (19+27) очков.
Уолшу 27 лет. Он перешел в "Барыс" в августе 2025 года. Американец был выбран клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси Девилз" на драфте 2017 года. В сезоне-2024/25 он защищал цвета фарм-клуба "Лос-Анджелеса" "Онтарио Рейн", где набрал 32 (6+26) очка в 72 матчах. Всего в Американской хоккейной лиге (АХЛ) защитник провел 317 игр и отметился 168 (42+126) очками.
