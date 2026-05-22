"Барыс" продлил контракт с лучшим бомбардиром клуба в "регулярке" КХЛ Уолшем

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Астанинский "Барыс" продлил контракт с американским защитником Райли Уолшем, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года. В минувшем сезоне Уолш стал лучшим бомбардиром команды, набрав 46 очков (16 голов + 30 передач) в 68 играх регулярного чемпионата. Он поделил первое место по этому показателю с Майклом Веккьоне, в активе которого 46 (19+27) очков.
Уолшу 27 лет. Он перешел в "Барыс" в августе 2025 года. Американец был выбран клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси Девилз" на драфте 2017 года. В сезоне-2024/25 он защищал цвета фарм-клуба "Лос-Анджелеса" "Онтарио Рейн", где набрал 32 (6+26) очка в 72 матчах. Всего в Американской хоккейной лиге (АХЛ) защитник провел 317 игр и отметился 168 (42+126) очками.