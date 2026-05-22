Сборная Канады одержала пятую победу подряд на ЧМ по хоккею

- В матче группы A в Цюрихе сборная Германии разгромила венгров со счетом 6:2.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сборная Канады обыграла команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы B во Фрибуре завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу канадской сборной, в составе которой шайбы забросили Дентон Матейчук (12-я минута), Дилан Козенс (34) и Эммитт Финни (47). У проигравших отличился Рожле Бохинц (59).
22 мая 2026 • начало в 17:20
Завершен
11:07 • Дэнтон Матейчук
(Фрейзер Минтен, Emmitt Finnie)
33:14 • Дилан Козенс
46:41 • Emmitt Finnie
58:55 • Rozle Bohinc
(Jan Golicic)
Сборная Канады одержала пятую победу подряд со старта турнира и с 14 очками возглавляет группу B, где словенцы с 3 очками идут шестыми.
В следующем матче канадцы сыграют против словаков 24 мая, словенцы днем раньше встретятся с датчанами.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.