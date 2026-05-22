Подольски в субботу завершит карьеру матчем за собственный клуб
22:42 22.05.2026 (обновлено: 23:07 22.05.2026)
Подольски в субботу завершит карьеру матчем за собственный клуб

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лукас Подольски завершит карьеру по окончании сезона.
  • Подольски стал владельцем футбольного клуба "Гурник", приобретя 86% акций.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Лукас Подольски завершит карьеру по окончании сезона, сообщается на странице футбольного клуба "Гурник" в соцсети X.
Последний матч Подольски состоится в субботу. В этот день "Гурник" примет "Радомяк" в рамках заключительного, 34-го тура чемпионата Польши. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 17 матчей и выиграл с ним Кубок Польши, ставший для команды первым трофеем с 1988 года.
"Чемпион мира Лукас Подольски завершит свою полную успехов карьеру уже в эти выходные. Спасибо за все, Польди!" - подчеркивается в публикации.
В четверг стало известно, что Подольски приобрел 86% акций "Гурника" у мэрии города Забже, став владельцем клуба.
Подольски 40 лет. В ходе карьеры он выступал в том числе за немецкие "Кельн" и "Баварию", английский "Арсенал", итальянский "Интер", турецкие "Галатасарай" и "Антальяспор", а также японский "Виссел Кобе". На его счету 130 матчей и 49 голов в составе сборной Германии, вместе с которой он выиграл чемпионат мира 2014 года.
