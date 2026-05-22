Подольски в субботу завершит карьеру матчем за собственный клуб

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Лукас Подольски завершит карьеру по окончании сезона, сообщается на странице футбольного клуба "Гурник" в соцсети X.
"Чемпион мира Лукас Подольски завершит свою полную успехов карьеру уже в эти выходные. Спасибо за все, Польди!" - подчеркивается в публикации.
В четверг стало известно, что Подольски приобрел 86% акций "Гурника" у мэрии города Забже, став владельцем клуба.
Подольски 40 лет. В ходе карьеры он выступал в том числе за немецкие "Кельн" и "Баварию", английский "Арсенал", итальянский "Интер", турецкие "Галатасарай" и "Антальяспор", а также японский "Виссел Кобе". На его счету 130 матчей и 49 голов в составе сборной Германии, вместе с которой он выиграл чемпионат мира 2014 года.