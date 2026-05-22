Подольски в субботу завершит карьеру матчем за собственный клуб

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Лукас Подольски завершит карьеру по окончании сезона, сообщается на странице футбольного клуба "Гурник" в соцсети X.

Последний матч Подольски состоится в субботу. В этот день "Гурник" примет "Радомяк" в рамках заключительного, 34-го тура чемпионата Польши . В текущем сезоне нападающий провел за клуб 17 матчей и выиграл с ним Кубок Польши, ставший для команды первым трофеем с 1988 года.

"Чемпион мира Лукас Подольски завершит свою полную успехов карьеру уже в эти выходные. Спасибо за все, Польди!" - подчеркивается в публикации.

В четверг стало известно, что Подольски приобрел 86% акций "Гурника" у мэрии города Забже, став владельцем клуба.