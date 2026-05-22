"Реал" объявил об уходе Алабы - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
18:55 22.05.2026 (обновлено: 19:18 22.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский защитник Давид Алаба покинет мадридский «Реал» по окончании сезона-2025/26.
  • Церемония прощания с футболистом состоится во время последнего матча «Реала» в сезоне — домашней игры 38-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао.
  • За время выступления в «Реале» Давид Алаба выиграл 11 трофеев, в том числе дважды Лигу чемпионов.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Австрийский защитник Давид Алаба покинет мадридский "Реал" по окончании сезона-2025/26, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
В текущем сезоне Алаба провел 15 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Церемония прощания с футболистом состоится в субботу во время последнего матча "Реала" в сезоне - домашней игры 38-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао.
"Давид Алаба навсегда останется в сердцах всех болельщиков благодаря своей самоотдаче и трудолюбию. "Реал" всегда будет его домом", - заявил президент "Реала" Флорентино Перес.
Алабе 33 года. Он перешел в "Реал" летом 2021 года и провел за клуб 131 матч. Вместе со "сливочными" австриец выиграл 11 трофеев: по два раза - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании и Суперкубок Испании, а также один раз - Кубок Испании. До "Реала" Алаба выступал за немецкие "Баварию" и "Хоффенхайм".
