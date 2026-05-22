"Реал" объявил об уходе Алабы

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Австрийский защитник Давид Алаба покинет мадридский "Реал" по окончании сезона-2025/26, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
"Давид Алаба навсегда останется в сердцах всех болельщиков благодаря своей самоотдаче и трудолюбию. "Реал" всегда будет его домом", - заявил президент "Реала" Флорентино Перес.
Алабе 33 года. Он перешел в "Реал" летом 2021 года и провел за клуб 131 матч. Вместе со "сливочными" австриец выиграл 11 трофеев: по два раза - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании и Суперкубок Испании, а также один раз - Кубок Испании. До "Реала" Алаба выступал за немецкие "Баварию" и "Хоффенхайм".