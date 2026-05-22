Алаев не поедет на финал Лиги чемпионов с участием Сафонова

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил РИА Новости, что не станет посещать предстоящий финал футбольной Лиги чемпионов.
Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште. В решающем матче главного еврокубкового турнира встретятся французский "ПСЖ", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, и английский "Арсенал".
"Нет", - сказал Алаев, отвечая на вопрос о том, посетит ли он финал Лиги чемпионов.
Сафонов перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". За это время вратарь завоевал семь трофеев в составе парижан. Он дважды стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.