Клуб Роналду остался без главного тренера после выигранного чемпионства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жоржи Жезуш покинет пост главного тренера саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" после выигранного чемпионата страны.
- "Аль-Наср" стал победителем первенства Саудовской Аравии, одержав победу над "Дамаком" в матче заключительного, 34-го тура.
- Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром "Аль-Насра" в чемпионате, забив 28 мячей за сезон и впервые в карьере став чемпионом Саудовской Аравии.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Португальский специалист Жоржи Жезуш сообщил, что покинет пост главного тренера саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" после выигранного чемпионата страны.
В четверг "Аль-Наср" дома одержал победу над "Дамаком" (4:1) в матче заключительного, 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии и стал победителем турнира. Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду в 41 год стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате, забив 28 мячей за сезон. Португалец впервые в карьере стал чемпионом Саудовской Аравии, выступая за клуб с января 2023 года.
"Это победа всех. Это был трудный проект. Когда я принял этот вызов, я знал, что он трудный, потому что на другой стороне был "Аль-Хиляль", которому я практически помог построить великую команду. И чтобы победить "Аль-Хиляль", мы должны были быть намного лучше. И мы такими и были, потому что мы создали очень сплоченную группу. Это победа всех и прежде всего для Криштиану. И я принял этот вызов только потому, что сказал ему: "Я помогу тебе стать чемпионом, мы выиграем титул, а потом я уйду". Что и случилось. Все кончено. Это последняя игра, которую я провел за "Аль-Наср", - приводит слова Жезуша Ge Globo.
Жезуш был назначен главным тренером "Аль-Насра" в июле 2025 года. До этого португалец был отправлен в отставку с поста главного тренера саудовского "Аль-Хиляля", который он занимал с лета 2023 года.