Жительница Старобельска слышала полет дронов в ночь атаки ВСУ по колледжу

При атаке дронов ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР были ранены 39 человек, есть погибшие.

ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Жительница Старобельска Ольга рассказала РИА Новости, что слышала, как летели дроны в ночь атаки ВСУ по колледжу.

Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР , позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.

"В час ночи были как раз дроны, слышали характерное жужжание этих дронов", - рассказала местная жительница.

Как сообщал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник , атака ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР длилась с 22.00 четверга до 2.00 пятницы. В здание прилетело несколько тяжелых самолетного типа беспилотников, несущих большой груз боеприпасов.

Ольга рассказала, что отчетливо видела БПЛА, когда выскочила с мужем на улицу. Она уточнила, что в данном районе нет никаких военных объектов, только мирные жители.