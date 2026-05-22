Жительница Старобельска слышала полет дронов в ночь атаки ВСУ по колледжу - РИА Новости, 22.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 22.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Старобельска Ольга слышала полет дронов в ночь атаки ВСУ по колледжу.
  • При атаке дронов ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР были ранены 39 человек, есть погибшие.
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Жительница Старобельска Ольга рассказала РИА Новости, что слышала, как летели дроны в ночь атаки ВСУ по колледжу.
Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"В час ночи были как раз дроны, слышали характерное жужжание этих дронов", - рассказала местная жительница.
Как сообщал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, атака ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР длилась с 22.00 четверга до 2.00 пятницы. В здание прилетело несколько тяжелых самолетного типа беспилотников, несущих большой груз боеприпасов.
Ольга рассказала, что отчетливо видела БПЛА, когда выскочила с мужем на улицу. Она уточнила, что в данном районе нет никаких военных объектов, только мирные жители.
"Мы выскочили и видели прям самолетик такой, и за счет того, что было зарево, его было очень хорошо и отчетливо видно", - рассказала женщина.
