Рейтинг@Mail.ru
РФС зарегистрировал Зырянова в качестве кандидата на довыборы в исполком - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:50 21.05.2026
РФС зарегистрировал Зырянова в качестве кандидата на довыборы в исполком

РФС зарегистрировал Зырянова кандидатом на довыборы в исполком организации

© Фото : ФК "Зенит"Константин Зырянов
Константин Зырянов - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : ФК "Зенит"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский футбольный союз зарегистрировал трех кандидатов для довыборов в исполнительный комитет организации.
  • В число кандидатов вошли Константин Зырянов, Мрад Сафиуллин и Иван Масляев.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) зарегистрировал трех кандидатов для довыборов в исполнительный комитет организации, сообщается на сайте РФС.
В их число вошли председатель правления петербургского "Зенита" Константин Зырянов, президент казанского "Рубина" Мрад Сафиуллин и член совета директоров московского "Спартака" Иван Масляев.
Довыборы пройдут на конференции РФС 27 июня.
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
"Зенит" стал чемпионом России по футболу
17 мая, 19:59
 
ФутболСпортРоссийский футбольный союз (РФС)Константин ЗыряновЗенитРубинСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала