РФС зарегистрировал Зырянова в качестве кандидата на довыборы в исполком

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) зарегистрировал трех кандидатов для довыборов в исполнительный комитет организации, сообщается на сайте РФС.
В их число вошли председатель правления петербургского "Зенита" Константин Зырянов, президент казанского "Рубина" Мрад Сафиуллин и член совета директоров московского "Спартака" Иван Масляев.
Довыборы пройдут на конференции РФС 27 июня.
