"Скажется на реноме": Васильев о переходе сына Плющенко в Азербайджан - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
16:34 21.05.2026 (обновлено: 16:57 21.05.2026)
"Скажется на реноме": Васильев о переходе сына Плющенко в Азербайджан

Васильев назвал решение сына Плющенко выступать за Азербайджан болезненным

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Решение сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра выступать за сборную Азербайджана воспринимается болезненно и может серьезно сказаться на репутации титулованного фигуриста, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В четверг несколько источников, не связанных друг с другом, сообщили РИА Новости, что россиянин Александр Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Отмечается, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
"Поскольку это сын Евгения Плющенко, то это решение воспринимается достаточно остро и болезненно. Я бы так не поступил. Тем более, что парень еще молодой, у него вся карьера впереди, если он, конечно, хочет серьезно заниматься фигурным катанием. И ему стоило еще подождать какое-то время. Я не понимаю этого решения", - сказал Васильев.
"Я думаю, что оно точно не прибавит популярности Евгению Плющенко и может сказаться на его репутации. Очень странное решение", - добавил собеседник агентства.
Александр Плющенко - сын олимпийского чемпиона Турина и Сочи Евгения Плющенко. Он выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.
