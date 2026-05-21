"Скажется на реноме": Васильев о переходе сына Плющенко в Азербайджан

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Решение сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра выступать за сборную Азербайджана воспринимается болезненно и может серьезно сказаться на репутации титулованного фигуриста, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В четверг несколько источников, не связанных друг с другом, сообщили РИА Новости, что россиянин Александр Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Отмечается, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
"Поскольку это сын Евгения Плющенко, то это решение воспринимается достаточно остро и болезненно. Я бы так не поступил. Тем более, что парень еще молодой, у него вся карьера впереди, если он, конечно, хочет серьезно заниматься фигурным катанием. И ему стоило еще подождать какое-то время. Я не понимаю этого решения", - сказал Васильев.
"Я думаю, что оно точно не прибавит популярности Евгению Плющенко и может сказаться на его репутации. Очень странное решение", - добавил собеседник агентства.