Бабушкам Кировской области будут платить "зарплату" за уход за внуками
12:15 21.05.2026 (обновлено: 12:16 21.05.2026)
Бабушкам Кировской области будут платить "зарплату" за уход за внуками

Бабушки и дедушки Кировской области будут получать "зарплату" за уход за внуками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Бабушки и дедушки Кировской области будут получать "зарплаты" за уход за внуками возрастом до трех лет, регион стал первым в России, где введена такая мера поддержки семей с детьми, сообщает пресс-служба областного правительства.
Закон о ежемесячной социальной выплате бабушкам и дедушкам, ухаживающим за ребенком в возрасте до 3 лет, принят в четверг на заседании законодательного собрания Кировской области.
"Закон разработан по инициативе губернатора Кировской области, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Александра Соколова. Новая мера поддержки будет предоставляться бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за внуком, являющимся первенцем у своей мамы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что "бабушкина зарплата" может составить почти 45,8 тысячи рублей, если ребенок рожден женщиной в возрасте до 24 лет включительно, и чуть более 38 тысяч рублей, если маме 25 лет и больше. Выплата будет рассчитываться с учетом дохода бабушки или дедушки.
Отмечается, что для предоставления меры поддержки ребенок, его мама и бабушка или дедушка должны быть гражданами России и проживать на территории Кировской области. Первенец, за которым осуществляется уход, должен быть рожден или усыновлен в период с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2028 года. При этом родители ребенка не должны находиться в отпуске по уходу, должны работать, вести предпринимательскую деятельность или очно учиться в образовательных организациях региона.
По словам главы региона, новая мера поддержки станет еще одним шагом к достижению целей президентского нацпроекта "Семья".
"Решая демографические вызовы, мы понимаем, что обязаны поддержать молодые семьи, которым важно сохранять баланс между карьерой и желанием иметь большую семью", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Ранее в Кировской области была установлена "зарплата мамам", родившим первенца. Для семей с детьми в регионе действует 38 мер поддержки, в том числе 16 – для многодетных семей.
 
