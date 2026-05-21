Бабушкам Кировской области будут платить "зарплату" за уход за внуками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Бабушки и дедушки Кировской области будут получать "зарплаты" за уход за внуками возрастом до трех лет, регион стал первым в России, где введена такая мера поддержки семей с детьми, сообщает пресс-служба областного правительства.

Закон о ежемесячной социальной выплате бабушкам и дедушкам, ухаживающим за ребенком в возрасте до 3 лет, принят в четверг на заседании законодательного собрания Кировской области.

"Закон разработан по инициативе губернатора Кировской области, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Александра Соколова. Новая мера поддержки будет предоставляться бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за внуком, являющимся первенцем у своей мамы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что "бабушкина зарплата" может составить почти 45,8 тысячи рублей, если ребенок рожден женщиной в возрасте до 24 лет включительно, и чуть более 38 тысяч рублей, если маме 25 лет и больше. Выплата будет рассчитываться с учетом дохода бабушки или дедушки.

Отмечается, что для предоставления меры поддержки ребенок, его мама и бабушка или дедушка должны быть гражданами России и проживать на территории Кировской области. Первенец, за которым осуществляется уход, должен быть рожден или усыновлен в период с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2028 года. При этом родители ребенка не должны находиться в отпуске по уходу, должны работать, вести предпринимательскую деятельность или очно учиться в образовательных организациях региона.

По словам главы региона, новая мера поддержки станет еще одним шагом к достижению целей президентского нацпроекта "Семья".

"Решая демографические вызовы, мы понимаем, что обязаны поддержать молодые семьи, которым важно сохранять баланс между карьерой и желанием иметь большую семью", - цитирует пресс-служба слова Соколова.