Салах и Мармуш вошли в состав сборной Египта на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
08:10 21.05.2026 (обновлено: 08:46 21.05.2026)
Салах и Мармуш вошли в состав сборной Египта на ЧМ-2026

Салах из "Ливерпуля" и Мармуш из "Манчестер Сити" вошли в сборную Египта на ЧМ

  • Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард «Манчестер Сити» Омар Мармуш вызваны в сборную Египта на чемпионат мира 2026 года.
  • Главный тренер сборной Египта Хусам Хасан огласил предварительный список из 27 футболистов, из которых будет выбрано 26 игроков после товарищеского матча с командой России 28 мая.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, сборная Египта вошла в группу G, где сыграет против команд Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и форвард "Манчестер Сити" Омар Мармуш вызваны в сборную Египта на чемпионат мира 2026 года, сообщается в аккаунте Египетской футбольной ассоциации (EFA) в соцсети Х.
Главный тренер сборной Египта Хусам Хасан огласил предварительный список из 27 футболистов, из которых будет выбрано 26 игроков после товарищеского матча с командой России 28 мая.
Салаху 33 года. В текущем сезоне он сыграл за "Ливерпуль" 40 матчей и забил 12 голов. 27-летний Мармуш провел за "Манчестер Сити" 36 встреч, забив восемь голов.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Египта вошла в группу G, где сыграет против команд Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.
ФутболСпортЧМ по футболу 2026Омар МармушМохамед СалахЛиверпульМанчестер Сити
 
