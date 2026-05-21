Салах и Мармуш вошли в состав сборной Египта на ЧМ-2026

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, сборная Египта вошла в группу G, где сыграет против команд Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и форвард "Манчестер Сити" Омар Мармуш вызваны в сборную Египта на чемпионат мира 2026 года, сообщается в аккаунте Египетской футбольной ассоциации (EFA) в соцсети Х.

Салаху 33 года. В текущем сезоне он сыграл за " Ливерпуль " 40 матчей и забил 12 голов. 27-летний Мармуш провел за " Манчестер Сити " 36 встреч, забив восемь голов.