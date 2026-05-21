В следующем сезоне КХЛ выступят все 22 клуба, заявил Морозов
Хоккей
22:53 21.05.2026 (обновлено: 23:28 21.05.2026)
В следующем сезоне КХЛ выступят все 22 клуба, заявил Морозов

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Глава КХЛ Алексей Морозов
Глава КХЛ Алексей Морозов. Архивное фото
  • В следующем сезоне КХЛ выступят все 22 клуба.
  • Об этом сообщил президент организации Алексей Морозов.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Все 22 клуба примут участие в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщил журналистам президент организации Алексей Морозов.
Ранее СМИ сообщали о том, что в случае продолжения режима атак БПЛА в регионе "Сочи" может сменить прописку или пропустить чемпионат-2026/27. Также распространялась информация о том, что "Лада" может в третий раз в истории покинуть КХЛ из-за финансовых проблем. Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заверил, что клуб продолжит выступать в КХЛ, а компания "Полипласт", являющаяся стратегическим партнером "Лады", продолжит финансирование клуба.
"Мы вели скрупулезную работу по этому вопросу. Мы всегда были на связи с теми клубами, у которых есть проблемы, контролировали ситуацию. Речь о "Ладе" и "Сочи". У "Лады" все налаживается, ждем письмо, бумаги. Два дня назад была встреча с губернатором и спонсорами команды, все подтверждения в устной форме были получены. Нам нужно только уладить формальность с финансовыми гарантиями", - сказал Морозов.
"С "Сочи" немножко сложнее обстановка. Перед игроками и персоналом погасили задолженность по зарплате за март-апрель, в скором времени ожидается за май. Но самих финансовых гарантий, которые бы покрывали бюджет команды на следующий сезон, на данный момент нет. Мы разговаривали с руководством, есть спонсор, который заинтересован в партнерстве с клубом и хочет участвовать в его жизни, но официальные документы еще не подписаны, нам еще ничего не прислали. Со дня на день ждем информацию от "Сочи", - добавил он.
Глава КХЛ подчеркнул, что подготовка к следующему сезону ведется заблаговременно.
"Мы уже привыкли, что каждый раз что-нибудь происходит в мире, у нас в лиге. Мы с этим стараемся справляться, находили время, все службы были задействованы. Финансовый департамент проверял все финансовые гарантии, связывался с руководителями разных компаний. Хоть мы и не закончили тогда еще этот сезон, шел финал, но процесс подготовки к следующему идет заблаговременно. Это часть нашей работы, с которой мы должны справляться, и надеюсь, что после разговора с руководителями клубов все будет хорошо и мы также продолжим с 22 клубами, потому что календарь уже готовится под это количество", - заключил функционер.
