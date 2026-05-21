Жители Ярославля ликуют после победы "Локомотива" в Кубке Гагарина

- Хоккейный клуб «Локомотив» из Ярославля во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина, обыграв казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии со счетом 3:2.
- Жители Ярославля ликуют в фан-зонах города, самая крупная из которых организована на Советской площади.
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Жители Ярославля ликуют в фан-зонах города в связи с завоеванием местным хоккейным клубом "Локомотив" Кубка Гагарина, передает корреспондент РИА Новости.
21 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
54:27 • Нэйтан Тодд
57:08 • Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Mitchell Miller)
04:05 • Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
13:55 • Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
52:30 • Максим Шалунов
В Ярославле организованы несколько фан-зон, где жители города могут следить за играми "Локомотива". Самая крупная зона - на Советской площади. Тут собрались, по оценке корреспондента, несколько тысяч человек.
После окончания матча на площади началось всеобщее ликование. Люди кричали, плакали и смеялись, целовались и обнимались.