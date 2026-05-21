Жители Ярославля ликуют после победы "Локомотива" в Кубке Гагарина

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Жители Ярославля ликуют в фан-зонах города в связи с завоеванием местным хоккейным клубом "Локомотив" Кубка Гагарина, передает корреспондент РИА Новости.

После окончания матча на площади началось всеобщее ликование. Люди кричали, плакали и смеялись, целовались и обнимались.