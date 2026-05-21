Хоккей
22:25 21.05.2026
Жители Ярославля ликуют после победы "Локомотива" в Кубке Гагарина

Жители Ярославля ликуют в фан-зонах после победы "Локомотива" в Кубке Гагарина

© РИА Новости / Александр Кряжев
Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Локомотив" (Ярославль)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хоккейный клуб «Локомотив» из Ярославля во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина, обыграв казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии со счетом 3:2.
  • Жители Ярославля ликуют в фан-зонах города, самая крупная из которых организована на Советской площади.
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Жители Ярославля ликуют в фан-зонах города в связи с завоеванием местным хоккейным клубом "Локомотив" Кубка Гагарина, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг "Локомотив" в гостях обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
21 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
Ак Барс
2 : 3
Локомотив
54:27 • Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
57:08 • Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Mitchell Miller)
04:05 • Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
13:55 • Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
52:30 • Максим Шалунов
В Ярославле организованы несколько фан-зон, где жители города могут следить за играми "Локомотива". Самая крупная зона - на Советской площади. Тут собрались, по оценке корреспондента, несколько тысяч человек.
После окончания матча на площади началось всеобщее ликование. Люди кричали, плакали и смеялись, целовались и обнимались.
"Локомотив" — снова чемпион! Кубок Гагарина остался в Ярославле!
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
