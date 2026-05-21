"Локомотив" во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина

- «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина во второй раз в истории, ранее они становились обладателями трофея в сезоне 2024/25.
КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал обладателем Кубка Гагарина.
Встреча в Казани завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2). В составе "Локомотива" дубль оформил Егор Сурин (5-я, 14-я минуты), также шайбу забросил Максим Шалунов (53). У проигравших отличились Нэйтан Тодд (55) и Никита Лямкин (58).
54:27 • Нэйтан Тодд
57:08 • Никита Лямкин
(Александр Барабанов, Mitchell Miller)
04:05 • Егор Сурин
(Никита Кирьянов, Павел Красковский)
13:55 • Егор Сурин
(Павел Красковский, Никита Кирьянов)
52:30 • Максим Шалунов
Итоговый счет в серии до четырех побед - 4-2 в пользу "Локомотива".
Лучшим бомбардиром плей-офф стал американский защитник "Ак Барса" Митчелл Миллер, набравший 23 очка (7 голов + 16 передач).
"Локомотив" выиграл Кубок Гагарина во второй раз в истории. Ранее ярославцы становились обладателями трофея в сезоне-2024/25. "Ак Барс", имеющий в активе три Кубка Гагарина, в третий раз уступил в финале.