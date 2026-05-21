Лантратова обратилась в МВД из-за угрозы депортации блогера Черкашина
19:45 21.05.2026 (обновлено: 21:59 21.05.2026)
Лантратова обратилась в МВД из-за угрозы депортации блогера Ивана Черкашина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в МВД с просьбой взять на контроль ситуацию с блогером из иностранного государства.
  • Блогеру Ивану Черкашину из Казахстана грозит выдворение из России из-за технической ошибки при оформлении документов.
  • Она считает недопустимым, чтобы человек, приносящий пользу стране, страдал из-за бюрократической накладки.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что обращается в МВД РФ с просьбой взять на контроль ситуацию с блогером из иностранного государства, у которого возникли проблемы с продлением срока временного пребывания в России.
Ранее приехавший из Казахстана в Петербург блогер Иван Черкашин, который пропагандирует в своих видео достоинства работы на заводе, сообщил в соцсети Instagram*, что ему грозит выдворение из России. По его словам, при очередном въезде в РФ в декабре его ошибочно оформили как вновь прибывшего иностранного гражданина, и ему не удалось добиться урегулирования ситуации. Историю блогера опубликовал ряд СМИ и Telegram-каналов.
"Несправедливая ситуация: блогер Иван Черкашин под угрозой депортации из-за технической ошибки... В связи с этим обращаюсь в министерство внутренних дел РФ: важно взять эту ситуацию на контроль и помочь человеку исправить данные и урегулировать его статус", - написала омбудсмен в Telegram-канале.
Лантратова добавила, что Черкашин популяризирует рабочие профессии через свой блог.
"Считаю абсолютно недопустимым, чтобы человек, который приносит такую пользу стране, страдал из-за технической ошибки. Мы не можем себе позволить терять таких людей, особенно когда речь идет о бюрократической накладке", - отметила омбудсмен.
Ее официальное обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, руководствуясь принципами гуманизма и справедливости, оказать содействие нашему соотечественнику в восстановлении пропущенных сроков при оформлении необходимых документов для дальнейшего его пребывания на территории Российской Федерации и взять ситуацию под личный контроль", - говорится в письме.
МВД РФ уже отреагировало на ситуацию.
"Информирую уважаемую Яну Валерьевну Лантратову и всех читателей моего канала, что получившая общественный резонанс ситуация с гражданином Казахстана, известным блогером Иваном Черкашиным близка к разрешению", - написала официальный представитель МВД Ирина Волк в канале на платформе "Макс".
По ее словам, на завтра Черкашин приглашен в миграционное подразделение в Санкт-Петербурге для оформления документов, которые позволят урегулировать его правовой статус. Сотрудники МВД в короткие сроки проведут необходимые проверки и примут соответствующие решения, заверила Волк.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
