17:41 21.05.2026 (обновлено: 18:00 21.05.2026)
Клуб КХЛ начал процесс погашения задолженностей по зарплате перед игроками

"Лада" начала процесс погашения задолженностей по зарплате перед хоккеистами

© Фото : Пресс-служба ХК "Лада"
© Фото : Пресс-служба ХК "Лада"
Хоккеисты ХК "Лада". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тольяттинская «Лада» начала процесс погашения задолженности по заработной плате перед игроками.
  • Компания «Полипласт», являющаяся стратегическим партнером «Лады», продолжит финансирование клуба.
  • «Лада» заняла десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попала в плей-офф.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" начала процесс погашения задолженности по заработной плате перед игроками, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее СМИ сообщили, что "Лада" может в третий раз в истории покинуть КХЛ из-за финансовых проблем. Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заверил, что клуб продолжит выступать в КХЛ, а компания "Полипласт", являющаяся стратегическим партнером "Лады", продолжит финансирование клуба.
"ХК "Лада" начал процесс погашения задолженности по заработной плате. Для фиксации сделок с хоккеистами в ближайшее время клуб сможет беспрепятственно использовать базу данных центрального информационного бюро КХЛ", - говорится в заявлении "Лады".
В завершившемся регулярном чемпионате "Лада" заняла десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попала в плей-офф.
