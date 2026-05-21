Надежда Кадышева и группа "Тату" выступят на суперфинале Кубка России

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Народная артистка России Надежда Кадышева с ансамблем "Золотое кольцо" и группа "Тату" выступят на суперфинале Кубка России в московских "Лужниках", сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
"Помимо музыкальной программы Дня футбола, которая в течение дня будет организована в спортивном городке "Лужники", зрителей суперфинала Кубка России ждет масштабная концертная программа в чаше стадиона. Ее концепция будет посвящена Году единства народов России. Начнет программу музыкальный сет легендарного DJ Groove. Хедлайнерами номера открытия "Россия у нас одна" станут Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль "Золотое кольцо". Их выступление будет сопровождаться масштабной хореографией - на поле выйдут танцоры в костюмах народов России", - сообщили в пресс-службе.
"Кубковый турнир как самое народное соревнование своим масштабом олицетворяет сплоченность и единство народов нашей страны, которая объединила в себе более 190 народностей, покорила космос и подарила миру выдающуюся культуру и спортивные достижения. В нынешнем розыгрыше приняли участие 107 профессиональных и любительских команд из 54 регионов России. Матч в "Лужниках" - это их общий праздник", - сказал директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба союза.
Также сообщается, что гимн России перед началом матча исполнит вокально-хореографический ансамбль "Русы".