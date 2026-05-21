В махачкалинском "Динамо" допустили трансфер Кокорина - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
09:44 21.05.2026
  • Генеральный директор футбольного клуба «Динамо» (Махачкала) Шамиль Газизов заявил, что будет готов обсудить сотрудничество с бывшим нападающим сборной России Александром Кокориным после завершения стыковых матчей за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).
  • Александр Кокорин покинет кипрский «Арис» по окончании сезона.
  • Махачкалинское «Динамо» 20 мая на выезде обыграло екатеринбургский «Урал» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в сезоне 2026/27.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор футбольного клуба "Динамо" (Махачкала) Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что будет готов пообщаться с бывшим нападающим сборной России Александром Кокориным по поводу сотрудничества после завершения стыковых матчей за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ранее кипрский "Арис" объявил, что Кокорин покинет команду по окончании сезона. Форвард, которому в марте исполнилось 35 лет, выступал за кипрский клуб с 2022 года и в сезоне-2022/23 помог ему впервые в своей истории стать чемпионом страны.
"Я Сашу хорошо знаю. Не знаю, примет он наши условия или нет. Постараемся пообщаться попозже, когда все со стыками закончится", - сказал Газизов.
Кокорин выступал за московский "Спартак", когда генеральным директором "красно-белых" был Газизов.
Махачкалинское "Динамо" 20 мая на выезде обыграло екатеринбургский "Урал" в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2026/27. Ответная игра состоится в Каспийске 23 мая.
ФутболСпортМахачкалаКаспийскРоссияАлександр КокоринСпартак МоскваАрисДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Шамиль Газизов
 
