В махачкалинском "Динамо" допустили трансфер Кокорина

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор футбольного клуба "Динамо" (Махачкала) Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что будет готов пообщаться с бывшим нападающим сборной России Александром Кокориным по поводу сотрудничества после завершения стыковых матчей за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Я Сашу хорошо знаю. Не знаю, примет он наши условия или нет. Постараемся пообщаться попозже, когда все со стыками закончится", - сказал Газизов.
Кокорин выступал за московский "Спартак", когда генеральным директором "красно-белых" был Газизов.
