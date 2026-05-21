В махачкалинском "Динамо" допустили трансфер Кокорина

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор футбольного клуба "Динамо" (Махачкала) Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что будет готов пообщаться с бывшим нападающим сборной России Александром Кокориным по поводу сотрудничества после завершения стыковых матчей за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).