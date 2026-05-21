Герои за партой. Вышла книга о вкладе советской школы в борьбу с фашизмом

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В годы Великой Отечественной войны, несмотря на невероятные трудности, советская школа не только выстояла, но и сыграла значительную роль в достижении Великой Победы. Об этом рассказывает фундаментальное исследование "Педагогика Победы: выдающийся вклад советской системы школьного образования в победу над фашизмом", вышедшее при поддержке министерства просвещения России. О новой книге рассказал редактор издания, руководитель Института содержания и методов обучения им. В.С. Леднева Минпросвещения России Максим Костенко.

– Максим Александрович, как возникла идея подготовить книгу о вкладе Советской школы в победу над фашизмом?

– В следующем году исполняется 225 лет министерству просвещения Российской Федерации. По инициативе министра Сергея Кравцова к этому юбилею мы создаем серию книг, посвященных различным аспектам развития комплексной системы просвещения России, начиная с 1801 года, и первая книга была посвящена министрам просвещения XIX–XX веков.

Далее мы задумали подготовить книгу, которая рассказывала бы о работе системы просвещения в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны, о том, что происходило тогда в образовательных организациях и в органах управления. Мы серьезно погрузились в архивы и в научные исследования. Год ушел на подготовку издания, и ко Дню Победы мы его опубликовали.

Лейтмотивом книги стало выражение, которое приписывают маршалу Василевскому: "Советский учитель победил фашистского". Мы бы добавили, что еще советский десятиклассник победил. Многие молодые ребята, которые шли добровольцами на фронт, только что закончили школу, а некоторые даже не успели ее закончить и приписывали себе год-другой, чтобы попасть на фронт.

Вчерашние десятиклассники проходили краткосрочные курсы красных командиров и буквально через несколько месяцев уже командовали на фронтах и побеждали. О чем это говорит? О том, что у них были прекрасная физическая подготовка, хорошее образование и интеллектуальное развитие, самое важное – патриотическое настроение.

Тот же Василевский говорил, что учитель всегда оставался учителем, как в тылу, так и на фронте. Многие из них становились замполитами, морально поддерживали бойцов, вели идеологическую работу во время коротких перерывов между боями. Важно сказать, что 115 тысяч учителей только в РСФСР ушли на фронт, 300 учителей стали Героями Советского Союза.

В оккупированном Севастополе 300 учителей из девяти школ обучали детей в штольнях под землей. В книге есть архивные фотографии, как во время блокады Ленинграда учительница собирает ребятишек на руинах школы и читает им книжки. Голод, блокада, а учительница не забывает свое служение.

© Фото : Институт содержания и методов обучения им. В.С. Леднева Минпросвещения России Книга "Педагогика Победы: выдающийся вклад советской системы школьного образования в победу над фашизмом"

В тылу педагоги собирали ребятишек, чьи родители круглосуточно работали на заводах, подкармливали, говорили с ними о войне, укрепляли их патриотический дух, следили, чтобы они не оставались беспризорными. Чем больше проходит времени с Великой Отечественной войны, тем больше мы осознаем вклад и подвиг советского учителя, его невозможно переоценить.

– В книге есть раздел, посвященный пионерам-героям. О них сегодня редко вспоминают…

– Да, и поэтому мы хотели рассказать о подвигах советских школьников, пионеров и комсомольцев, которые внесли свой важный вклад в Победу. Всего на войну ушли 3,5 миллиона комсомольцев, семь тысяч из них получили звание Героя Советского Союза, а 60 были удостоены этого звания дважды. Конечно, мы вспоминаем подвиг Молодой гвардии, пионервожатых, которые уходили в партизанские отряды, шли на фронт или оставались в оккупации, чтобы защищать детей.

Еще одна важная история – рост тимуровского движения во время Великой Отечественной войны. Два миллиона тимуровцев в РСФСР, согласно архивным данным, помогали пожилым людям и семьям, потерявшим на войне кормильцев. Больше миллиона школьников были привлечены на сельхозработы, чтобы обеспечить страну продовольствием.

Конечно, эти поразительные цифры не могут не напоминать нам о сегодняшнем дне, когда мы думаем о тех ребятах, которые сегодня находятся на фронтах специальной военной операции, и о движении школ в их поддержку.

– Насколько регулярной была работа советских школ в военное время?

– Ни одна школа, там, где это было возможно, не прекращала своей работы ни на день. Ежегодно в августе, включая 1941 год, издавался приказ о начале учебного года в Советском Союзе. Где-то он начинался в сентябре, где-то – в октябре, где-то даже в ноябре, но школьное образование признавалось незыблемой ценностью нашей страны. Занятия проходили везде, где это было возможно, на земле и под землей, в тылу и в оккупации.

Один факт нас совершенно поразил: за время Великой Отечественной войны было построено восемь тысяч новых школ, введено более 1,1 миллиона ученических мест! Это просто невероятно!

– Была ли тема советской школы в годы войны исследована ранее? В чем значение вашего исследования?

– Конечно, в Советском Союзе и в Российской Федерации проводились узконаправленные исследования, связанные с тем или иным сюжетом, личностью или группой педагогов в военное время. Мы их объединили и дали объемный библиографический список для читателей, которые захотят глубже погрузиться в тему.

При этом наша книга не повторяет эти исследования, мы лишь опираемся на них. Мы впервые провели серьезную работу с архивным материалом, особенно с тем, который относится к деятельности министерства и органов управления образованием на местах, и изучили разные аспекты управленческой и содержательной деятельности советской школы. Например, мы описали новые виды учебной деятельности, которые вошли в школьную программу во время Великой Отечественной войны. Именно тогда появился учебный предмет "Начальная военная подготовка".

Нарком просвещения Владимир Потемкин со страниц "Учительской газеты" в самом начале войны обратился к учителям с призывом интенсивно готовить учеников к борьбе с фашистскими оккупантами. Тогда сложно было представить, как будут развиваться события, и во всех школах страны были организованы краткосрочные курсы по военной подготовке и военно-санитарному делу.

В 1943 году была введена политинформация как обязательный элемент учебной программы для всех школ Советского Союза. Предполагалось, что ребята будут самостоятельно анализировать политическую повестку и представлять своим сверстникам то, что им покажется важным.

Кроме того, мы вернули в общественное пространство и дополнили истории советских пионеров, комсомольцев и пионервожатых, которые совершали подвиги на фронте, в тылу, в оккупации и в партизанском движении.

– Кому бы вы рекомендовали прочитать эту книгу?

– Каждому, кому интересна тема Великой Отечественной войны и Победы советского народа. Ну и, конечно, наш главный фокус был направлен на учителей истории и обществознания, преподавателей нового предмета "Духовно-нравственная культура России", который сегодня входит в школьную программу.

Мы включили в книгу QR-коды, которые ведут на материалы к урокам "Разговоры о важном", посвященным Великой Отечественной войне. Учителям будет удобно использовать их на уроках, классных часах и других мероприятиях.