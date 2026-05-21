22:09 21.05.2026
Холанд и Эдегор вошли в заявку сборной Норвегии на ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В заявку сборной Норвегии на чемпионат мира по футболу вошли 26 игроков, в том числе Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор и Александер Серлот.
  • ФИФА отказала Никите Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии из-за несоответствия критерию пятилетнего непрерывного проживания в стране.
  • Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 сборных и на территории трех стран — США, Мексики и Канады.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Норвежская футбольная ассоциация (NFF) на своей странице в соцсети X объявила состав сборной страны на чемпионат мира.
Всего в заявку вошли 26 игроков. В нее включены в том числе нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, полузащитник и капитан лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор, а также форвард мадридского "Атлетико" Александер Сёрлот.
В мае сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) отказала получившему норвежское гражданство вратарю Никите Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии, посчитав, что он не соответствует критерию пятилетнего непрерывного проживания в стране из-за аренды в "Бристоль Сити" в 2023 году. NFF оспорила это решение. Ранее стало известно, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства.
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. В группе I сборная Норвегии сыграет с командами Франции, Ирака и Сенегала.
