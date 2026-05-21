"Локомотив" — снова чемпион! Кубок Гагарина остался в Ярославле!

"Локомотив" — обладатель Кубка Гагарина-2026. Ярославцы обыграли "Ак Барс" в финальной серии плей-офф КХЛ и защитили чемпионское звание.

В шаге от завершения сезона

Противостояние ярославского "Локомотива" и казанского "Ак Барса" в финале Кубка Гагарина-2026 оправдало все ожидания относительно бескомпромиссности борьбы за чемпионский титул. Но не менее удивительно, как сильно отличались друг от друга матчи финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги — не по составу игры, а по ее сценарию. С каждой встречей соперники буквально чередовали свое преимущество: если в одном отдельно взятом матче игра проходила под полным контролем одной команды, тогда как у другой не получалось ничего, то в следующей встрече оппоненты менялись ролями, и так от игры к игре.

В предыдущем, пятом матче серии "Ак Барс" предпринял попытку прервать эту тенденцию, но она привела к краху. После первых десяти минут встречи, в течение которых казанцы если не доминировали над ярославцами на их площадке, то владели игровым преимуществом, подопечные Анвара Гатиятулина вдруг попали под самый настоящий каток, были деклассированы новой почти легионерской тройкой Паник - Фрэз - Радулов и лишь чудом избежали разгрома (4:1). Как отметил главный тренер "железнодорожников" Боб Хартли: "Во втором периоде мы взвинтили темп и начали наседать на ворота соперника до такой степени, что наш игрок, вернувшись на лавку, сказал, что их вратарь уже еле дышит".

"Локомотив" действовал лучше, наглее, выиграл всю борьбу. Возможно, они были более заряжены. Игра идет туда и сюда, больше такого не должно повториться. В следующем матче никаких подвигов не нужно делать. Нам необходимо просто отдохнуть и подготовиться к следующей игре. Мотивационные речи в раздевалке? Дело не в речах, а в игре. Нужно играть и выигрывать", — объяснился после болезненного поражения капитан "Ак Барса" Алексей Марченко.

Серия последний раз переехала в Казань, и "Ак Барсу" было необходимо сделать все и даже больше для того, чтобы сегодняшний матч не стал для казанцев и вообще всей лиги последним в сезоне. В 2009 году "барсы" уже были в такой ситуации в рамках предыдущей битвы против "Локомотива" в финале Кубка Гагарина, и тогда им удалось не просто отыграться со счета 2-3 в серии, но и довести дело до чемпионства в седьмом матче. За всю же историю КХЛ финальная серия плей-офф дошла до шестой игры десятый раз, и у этой страницы есть свои интересные статистические заметки:

хозяева шестой игры добыли пять побед в предыдущих девяти таких матчах;

лишь дважды из девяти предыдущих случаев серия завершалась в шестом матче (в 2013 и 2021 годах). В остальных семи случаях битва за Кубок Гагарина уходила в решающую седьмую игру. Причем в четырех из семи случаях победителем седьмого матча была команда, которая выиграла шестую встречу;

"Ак Барс" до этого сезона трижды играл в шестых матчах финальной серии плей-офф КХЛ и добыл три победы (в 2009, 2010 и 2023 годах). По итогам этих трех предыдущих серий казанцы впоследствии дважды дошли до победы в Кубке Гагарина;

"Локомотив", который перед сегодняшним матчем был в шаге от чемпионства, лишь один раз из предыдущих трех своих финалов Кубка Гагарина, завершил серию на гостевой площадке.

"Локомотив" — двукратный обладатель Кубка Гагарина

К одному из главных матчей сезона "Ак Барс" и "Локомотив" подошли без изменений в составе: штаб Анвара Гатиятулина, несмотря на замену вратаря в прошлой игре, позицию первого номера казанцев ожидаемо сохранил за Тимуром Биляловым, а Боб Хартли вновь доверился тройке Паник - Фрэз - Радулов. Один из лидеров ярославской команды Георгий Иванов, получивший в четвертой игре серии тяжелую травму, из-за которой был вынужден перенести операцию и досрочно завершить для себя сезон, находился на трибуне вместе с костылями и поддерживал своих одноклубников.

"Ак Барс" прогнозируемо сыграл в дебюте матча активнее, но вместе с этим допускал немало суеты в своих действиях, из-за чего подходы к воротам Даниила Исаева пусть и оказывали давление на ярославцев, но не приводили к действительно опасным ситуациям. Пожалуй, единственный за стартовый отрезок встречи реальный шанс для гола был у Ильи Сафонова: форвард "барсов" оказался один на пятаке и, замыкая прострел правого края, умудрился не попасть с близкого расстояния и направил шайбу выше ворот.

"Локомотив" же начал матч вполне спокойно. "Железнодорожники" обратились к выжидательной тактике и действовали по ситуации. В этом ярославцы мощно преуспели. И тем удивительно было видеть, насколько легко сыпались казанцы в своей зоне.

Уже на исходе четвертой минуты матча пара обороны "Ак Барса" Карпухин - Фальковский в простой ситуации подарили шайбу "Локомотиву", который четвертым звеном оказал небольшой прессинг: Павел Красковский от левого борта отпасовал за ворота на Никиту Кирьянова, который моментально прострелил на пятак, куда прибежал Егор Сурин. Форварду "железнодорожников" никто не помешал нанести прицельный бросок с близкого расстояния.

Во второй половине первого периода все тот же Сурин оформил дубль и сделал это в издевательской манере. Пара обороны "Ак Барса" Миллер - Лямкин сыграли чересчур пассивно у своих ворот, когда Красковский достал шайбу у ворот после наброса от Кирьянова, и Сурин технично перебросил Билялова, "закинув" ему шайбу в ближний угол.

В связи с этими событиями перепалка между Суриным и Сафоновым, которая заочно состоялась после четвертого матча серии, обрела новые краски. "Кто такой Сафонов?" - не без "троллинга" спрашивал Сурин журналистов, делая вид, что не знает такого игрока. В итоге сегодня форвард "Локомотива" закрепил свои достаточно провокационные слова делом в виде двух голов в начале матча, тогда как его оппонент упустил верный шанс для гола.

У "Ак Барса" в принципе стартовый отрезок встречи на задался. Два броска в створ — лишь столько успели нанести казанцы до перерыва, тогда как "Локомотив" сыграл на порядок убедительнее и эффективнее. Во второй 20-минутке подопечные Гатиятулина заметно прибавили в атаке и создали несколько моментов у ворот Исаева. Особенно остро атаковали казанцы при игре в большинстве, но "прошить" голкипера "Локомотива" до второго перерыва "барсы" так и не смогли, а вместе с этим едва не пропустили еще.

Еще в начале периода Александр Радулов попытался перехитрить Билялова, сделав вид, что будет искать партнера для передачи, а вместо этого бросил сам — голкипер "Ак Барса" был предельно внимателен. Еще ярче вратарь казанской команды сыграл в эпизоде, когда "железнодорожники" развернули контратаку с участием звена Березкин - Шалунов - Каюмов. Последний классно прострелил с правого полуфланга в пустую зону в правом круге вбрасывания, откуда потенциально голевой бросок нанес Максим Шалунов. Билялов совершил важный сейв и оставил свою команду в игре.

"Ак Барс", находившийся в критической ситуации, выглядел непозволительно инернтным. Даже доставляя шайбу в чужую зону, казанцы не создавали "железнодорожникам" рудностей, с которыми бы те не могли справиться. "Локомотив" полностью устраивало положение на площадке, а корректировки в звеньях были произведены Анваром Гатиятулина слишком поздно. Было видно, что у тренерского штаба "Ак Барса" попросту не оказалось под рукой "плана Б" на случай, если не сработает "план А". И сегодня был именно тот случай — к сожалению для казанцев, в главном для них матче сезона.

"Железнодорожники" же действовали предельно и по-чемпионски. Во второй половине третьего периода Максим Шалунов закрыл все вопросы о победителе: автор золотого гола "Локомотива" Кубка Гагарина-2025 убежал один на один и технично переиграл Билялова.

Пропустив третий гол, "Ак Барс" пошел ва-банк и более чем за пять минут до конца матча освободил ворота в пользу шестого полевого игрока, и это позволило казанцам лишить Даниила Исаева чемпионского "сухаря". Никита Лямкин мощно бросил "с кистей" из слота, и Нэйтан Тодд лучше всех сориентировался на пятаке.

На этом "Ак Барс" не остановился. Казанцы наказали гостей за неиспользованный момент, когда Рихард Паник не попал по пустым воротам. И вместо счета 4:1 на табло зажглись 3:2. Все тот же Никита Лямкин исполнил еще один хлесткий кистевой бросок от синей линии, и шайба влетела в дальний верхний угол ворот Исаева, благодаря чему интрига развернулась на ровном месте.

В моменте "Локомотив" будто вдруг угодил в нокдаун, и штаб Хартли тут же взял тайм-аут, чтобы успокоить своих подопечных. Правда, несколькими мгновениями позднее и Гатиятулин вдруг взял 30-секундный перерыв, подарив ярославцам еще немного времени передохнуть. До финальной сирены "Ак Барс" давил на ворота Исаева так сильно, как не давил весь матч. Но времени на героический камбэк уже не хватило.