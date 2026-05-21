Полицейские, спасшие людей из пожара в ХМАО, получат премию имени Кеосаяна

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Полицейские, спасшие людей во время пожара в Ханты-Мансийске, получат премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Двое инспекторов ДПС, не дожидаясь спасателей, спасли четверых людей, включая ребенка, из горящего дома.
"Одиннадцатую премию имени Тиграна получат лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов", — написала главный редактор в "Макс".
Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна после того, как узнала о воспитательницах детского сада в Бугуруслане Лии Галеевой и Людмиле Платоновой. В начале февраля женщины, рискуя жизнью, защитили детей от агрессора с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Получателей выбирает лично Симоньян.
Помимо воспитательниц из Бугуруслана, лауреатами премии стали: семья охранника Николая Замараева, погибшего при нападении на колледж в Анапе; дворник Хайрулло Ибадуллаев, поймавший ребенка, выпавшего из окна в Санкт-Петербурге; жители того же города, спасшие другого ребенка, упавшего с десятого этажа; также 21-летний военнослужащий Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе села Гришино на Красноармейском направлении; жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов и Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасшие детей во время наводнения.
