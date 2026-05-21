Сборная Германии по хоккею уступила США и проиграла четвертый матч на ЧМ

В параллельном матче группы В сборная Швеции разгромила словенцев со счетом 6:0.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сборная США в серии буллитов обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Встреча группы А в Цюрихе завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу американцев, у которых отличились Айзек Ховард (15-я минута), Макс Сэссон (26) и Томми Новак (55). В составе проигравших шайбы забросили Мориц Зайдер (2), Фредерик Тиффельс (30) и Марк Михаэлис (33). В серии буллитов решающий бросок нанес Райан Леонард.

Сборная США набрала 5 очков, одержав свою вторую победу на турнире, и идет на четвертом месте в таблице группы. Немцы проиграли все четыре матча и располагаются на предпоследней, седьмой строчке с 1 баллом.