Сборная Германии по хоккею уступила США и проиграла четвертый матч на ЧМ - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
00:12 21.05.2026
Сборная Германии по хоккею уступила США и проиграла четвертый матч на ЧМ

Сборная Германии уступила США и проиграла четвертый матч на текущем ЧМ по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная США обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в серии буллитов со счетом 4:3.
  • Сборная США набрала 5 очков и идет на четвертом месте в таблице группы, сборная Германии проиграла все четыре матча и находится на предпоследней строчке с 1 баллом.
  • В параллельном матче группы В сборная Швеции разгромила словенцев со счетом 6:0.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сборная США в серии буллитов обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы А в Цюрихе завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу американцев, у которых отличились Айзек Ховард (15-я минута), Макс Сэссон (26) и Томми Новак (55). В составе проигравших шайбы забросили Мориц Зайдер (2), Фредерик Тиффельс (30) и Марк Михаэлис (33). В серии буллитов решающий бросок нанес Райан Леонард.
Чемпионат мира по хоккею
20 мая 2026 • начало в 21:20
Закончен (Б)
США
4 : 31:0
Германия
14:33 • Исаак Ховард
(Алекс Стивз)
25:06 • Макс Сассон
(Исаак Ховард, Ryan Ufko)
54:13 • Томас Новак
(Declan Carlile)
65:01 • Ryan Leonard (П)
01:00 • Мориц Сейдер
(Фредерик Тиффельс, Йозуа Самански)
29:53 • Фредерик Тиффельс
(Лукас Райхель, Леон Гаванке)
32:42 • Марк Михаэлис
(Александер Эль)
Сборная США набрала 5 очков, одержав свою вторую победу на турнире, и идет на четвертом месте в таблице группы. Немцы проиграли все четыре матча и располагаются на предпоследней, седьмой строчке с 1 баллом.
В параллельном матче группы В сборная Швеции во Фрибуре разгромила словенцев со счетом 6:0.
Чемпионат мира по хоккею
20 мая 2026 • начало в 21:20
Завершен
Швеция
6 : 0
Словения
03:26 • Лукас Рэймонд
(Карл Грундстрем, Оливер Экман-Ларссон)
19:07 • Якоб де ла Розе
(Линус Карлссон, Маттиас Экхольм)
25:55 • Якоб де ла Розе
(Линус Карлссон)
26:58 • Роберт Хэгг
(Оливер Экман-Ларссон, Anton Frondell)
31:38 • Лукас Рэймонд
(Оливер Экман-Ларссон, Ivar Stenberg)
37:23 • Маттиас Экхольм
(Anton Frondell, Симон Хольмстрем)
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
