Краткий пересказ от РИА ИИ Неймар получил травму икроножной мышцы.

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Футболист "Сантоса" Неймар, который ранее вошел в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года, получил травму икроножной мышцы, сообщил глава медицинского штаба клуба Родриго Зогайб.

"У Неймара небольшая травма икроножной мышцы, отек. По нашим прогнозам, он сможет восстановиться к следующей неделе, когда присоединится к сборной", - приводит слова Зогайба ESPN.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе С сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.