Неймар травмировался перед чемпионатом мира - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
10:13 21.05.2026 (обновлено: 10:15 21.05.2026)
Неймар травмировался перед чемпионатом мира

© Фото : Пресс-служба CBF
© Фото : Пресс-служба CBF
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неймар получил травму икроножной мышцы.
  • Неймар вошел в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.
  • По прогнозам, Неймар сможет восстановиться к следующей неделе и присоединиться к сборной.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Футболист "Сантоса" Неймар, который ранее вошел в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года, получил травму икроножной мышцы, сообщил глава медицинского штаба клуба Родриго Зогайб.
Во вторник главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти на специальной церемонии в Рио-де-Жанейро объявил окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира, куда вошли 26 футболистов, включая Неймара, а также игроков петербургского "Зенита" Луиса Энрике и Дугласа Сантоса.
"У Неймара небольшая травма икроножной мышцы, отек. По нашим прогнозам, он сможет восстановиться к следующей неделе, когда присоединится к сборной", - приводит слова Зогайба ESPN.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе С сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.
На счету Неймара 128 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В последний раз Неймар играл за сборную в 2023 году.
