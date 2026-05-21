Иван Федотов покинул фарм-клуб "Коламбуса" и вернулся в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский вратарь Иван Федотов покинул расположение клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Кливленд Монстерс» из-за травмы и вернулся в Россию.
- В текущем сезоне Федотов провел в АХЛ 47 матчей и отразил 88,7% бросков.
- Контракт Федотова с «Коламбус Блю Джекетс» рассчитан до конца сезона-2025/26, и 1 июля он станет свободным агентом.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский вратарь Иван Федотов покинул расположение клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Кливленд Монстерс" из-за травмы и вернулся в Россию, сообщает журналист Аарон Портцлайн в соцсети X.
Характер травмы Федотова не раскрывается. В текущем сезоне россиянин провел в АХЛ 47 матчей и отразил 88,7% бросков.
В сентябре журналист Крис Джонстон сообщил, что клуб поместил голкипера на драфт отказов. Федотов перешел в "Коламбус" в результате сентябрьского обмена с "Филадельфией Флайерз", по условиям которого "летчики" получили право выбора в шестом раунде драфта НХЛ 2026 года. Контракт россиянина с "Блю Джекетс" рассчитан до конца сезона-2025/26. 1 июля он станет свободным агентом.
Федотову 29 лет. На драфте НХЛ 2015 года россиянин был выбран "Флайерз" в седьмом раунде под общим 188-м номером. В 2022 году, будучи игроком ЦСКА, он заключил контракт новичка с "Филадельфией", однако его призвали на срочную службу в армию. По окончании службы голкипер заключил двухлетнее соглашение со столичным клубом и провел сезон-2023/24 в составе ЦСКА, после чего перебрался в НХЛ. Также в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он выступал за челябинский "Трактор", уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик".