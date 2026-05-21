Агент в ближайшее время обсудит будущее Джикии в турецком клубе - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
12:40 21.05.2026
Агент в ближайшее время обсудит будущее Джикии в турецком клубе

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент защитника футбольного клуба "Антальяспор" Георгия Джикии Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости заявил, что в ближайшее время планирует обсудить будущее своего клиента в команде после вылета из высшего дивизиона чемпионата Турции.
Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил о том, что Джикия может вернуться в Российскую премьер-лигу и продолжить карьеру в грозненском "Ахмате". По информации источника, в услугах защитника заинтересован главный тренер клуба из Чеченской Республики Станислав Черчесов, работавший с ним в сборной России.
"Сейчас будет появляться много разной информации, поэтому, наверное, пока нет смысла что-то комментировать, потому что ведутся консультации. В межсезонье, конечно, любые варианты не исключены, но в первую очередь нам хочется узнать позицию клуба. У Георгия еще год контракта, потому что если они скажут "нет", то, к сожалению, мы ничего не сможем сделать", - сказал Кузьмичев.
"Мы ждем, когда у них состоится собрание спортивного департамента, чтобы обозначить цели и игроков, которые будут решать задачу возвращения команды. Потому что для этого региона это очень болезненный момент. Поэтому надеемся, что в ближайшее время переговорим", - добавил собеседник агентства.
Джикии 32 года, защитник выступает за "Антальяспор" с июля 2025 года. В составе клуба в завершившемся сезоне российский футболист провел 17 матчей в чемпионате Турции, отметившись двумя голами. По итогам чемпионата "Антальяспор" занял 16-е место из 18 в турнирной таблице Суперлиги, набрав 32 очка, и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Турции.
ФутболСпортТурцияРоссияГеоргий ДжикияВладимир КузьмичёвСтанислав ЧерчесовАнтальяспорАхматРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
