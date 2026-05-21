Агент в ближайшее время обсудит будущее Джикии в турецком клубе

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент защитника футбольного клуба "Антальяспор" Георгия Джикии Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости заявил, что в ближайшее время планирует обсудить будущее своего клиента в команде после вылета из высшего дивизиона чемпионата Турции.

"Мы ждем, когда у них состоится собрание спортивного департамента, чтобы обозначить цели и игроков, которые будут решать задачу возвращения команды. Потому что для этого региона это очень болезненный момент. Поэтому надеемся, что в ближайшее время переговорим", - добавил собеседник агентства.