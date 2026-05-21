Решение о прекращении дела о драке Смолова вступило в силу

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Решение суда о прекращении производства по уголовному делу о драке в "Кофемании" футболиста Фёдора Смолова вступило в силу, его никто не обжаловал, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что постановление о прекращении производства по уголовному делу в связи с примирением Смолова с потерпевшим вступило в силу. Никто из сторон не воспользовался правом на обжалование постановления в апелляционном порядке в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

При этом прокурор в ходе заседания возражал против прекращения уголовного дела из-за статуса Смолова, который своими действиями "дискредитирует образ спортсмена".