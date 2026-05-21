Решение о прекращении дела о драке Смолова вступило в силу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Решение суда о прекращении производства по уголовному делу о драке футболиста Федора Смолова в «Кофемании» вступило в силу.
- Прекращение дела стало возможным в связи с примирением Смолова с потерпевшим.
- Прокурор возражал против прекращения дела из-за статуса Смолова, полагая, что его действия «дискредитируют образ спортсмена».
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Решение суда о прекращении производства по уголовному делу о драке в "Кофемании" футболиста Фёдора Смолова вступило в силу, его никто не обжаловал, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что постановление о прекращении производства по уголовному делу в связи с примирением Смолова с потерпевшим вступило в силу. Никто из сторон не воспользовался правом на обжалование постановления в апелляционном порядке в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.
При этом прокурор в ходе заседания возражал против прекращения уголовного дела из-за статуса Смолова, который своими действиями "дискредитирует образ спортсмена".
Мировой судья 418-го судебного участка Пресненского района Москвы в начале апреля прекратил производство по уголовному делу, возбужденному в отношении Смолова из-за драки в "Кофемании" в мае 2025 года, в связи с примирением сторон. Футболист, обвинявшийся по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), вину признал, раскаялся, принес извинения и выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей.
В "Динамо" не исключили возвращения Смолова в клуб
7 апреля, 11:04