Беглов: проекты в ОЭЗ "Санкт-Петербург" развивают отечественные технологии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Инновационные проекты в особой экономической зоне "Санкт-Петербург" помогают развивать новые отечественные технологии, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По информации пресс-службы администрации губернатора, новые высокотехнологичные проекты ОЭЗ "Санкт-Петербург" в фармацевтике, генной инженерии и микроэлектронике вместе с расширением действующих производств принесут городу более 8 миллиардов рублей инвестиций.

В частности, в ОЭЗ "Санкт-Петербург" будут реализованы три новых проекта с общим объемом инвестиций 4,2 миллиарда рублей. Одним из результатов станет внедрение высокотехнологичных производственных цепочек в таких отраслях, как фармацевтика и микроэлектроника. Девять действующих резидентов ОЭЗ увеличили свои инвестиции по уже осуществляемым проектам на общую сумму более 4 миллиардов рублей. В их числе – инновационные производства в сфере генной инженерии и гражданской авиации.

"Петербург успешно выполняет поручение президента о достижении технологического лидерства. Инновационные проекты особой экономической зоны "Санкт-Петербург" помогают развивать новые отечественные технологии, повышают инвестиционную привлекательность Северной столицы и создают новые рабочие места для петербуржцев. ОЭЗ сегодня – полноценный технологический кластер, задающий стандарты в масштабах всей страны", – отметил Беглов.

Одним из одобренных новых проектов стало строительство фармацевтического комплекса. Здесь будут разрабатывать и производить препараты для лечения неврологических, сердечно-сосудистых, инфекционных заболеваний, патологий костно-мышечной системы и желудочно-кишечного тракта, а также для улучшения работы систем дыхания и кроветворения. На предприятии создадут 125 новых рабочих мест.

Также в ОЭЗ планируется ввести высокотехнологичную производственную линию по выпуску инновационных оптоэлектронных приборов. Здесь будут работать 113 высококвалифицированных специалистов. В рамках третьего проекта предполагается наладить производство микросхем СВЧ, импульсных источников питания и печатных плат. Выпускать радиоэлектронную продукцию будут 210 человек.