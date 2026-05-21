Беглов: проекты в ОЭЗ "Санкт-Петербург" развивают отечественные технологии - РИА Новости, 21.05.2026
21:45 21.05.2026

Беглов: проекты в ОЭЗ "Санкт-Петербург" развивают отечественные технологии

© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Инновационные проекты в особой экономической зоне "Санкт-Петербург" помогают развивать новые отечественные технологии, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
По информации пресс-службы администрации губернатора, новые высокотехнологичные проекты ОЭЗ "Санкт-Петербург" в фармацевтике, генной инженерии и микроэлектронике вместе с расширением действующих производств принесут городу более 8 миллиардов рублей инвестиций.
В частности, в ОЭЗ "Санкт-Петербург" будут реализованы три новых проекта с общим объемом инвестиций 4,2 миллиарда рублей. Одним из результатов станет внедрение высокотехнологичных производственных цепочек в таких отраслях, как фармацевтика и микроэлектроника. Девять действующих резидентов ОЭЗ увеличили свои инвестиции по уже осуществляемым проектам на общую сумму более 4 миллиардов рублей. В их числе – инновационные производства в сфере генной инженерии и гражданской авиации.
"Петербург успешно выполняет поручение президента о достижении технологического лидерства. Инновационные проекты особой экономической зоны "Санкт-Петербург" помогают развивать новые отечественные технологии, повышают инвестиционную привлекательность Северной столицы и создают новые рабочие места для петербуржцев. ОЭЗ сегодня – полноценный технологический кластер, задающий стандарты в масштабах всей страны", – отметил Беглов.
Одним из одобренных новых проектов стало строительство фармацевтического комплекса. Здесь будут разрабатывать и производить препараты для лечения неврологических, сердечно-сосудистых, инфекционных заболеваний, патологий костно-мышечной системы и желудочно-кишечного тракта, а также для улучшения работы систем дыхания и кроветворения. На предприятии создадут 125 новых рабочих мест.
Также в ОЭЗ планируется ввести высокотехнологичную производственную линию по выпуску инновационных оптоэлектронных приборов. Здесь будут работать 113 высококвалифицированных специалистов. В рамках третьего проекта предполагается наладить производство микросхем СВЧ, импульсных источников питания и печатных плат. Выпускать радиоэлектронную продукцию будут 210 человек.
В настоящее время на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Петербурге зарегистрировано 66 компаний-резидентов. Объем заявленных инвестиций в проекты - порядка 300 миллиардов рублей. ОЭЗ размещается на четырех площадках – "Нойдорф" в поселке Стрельна, "Новоорловская" в Приморском районе, "Парнас" в Выборгском и "Шушары" в Пушкинском. Режим ОЭЗ "Санкт-Петербург" действует до 2054 года.
