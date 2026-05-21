Игрок "Краснодара" назвал матч против "Спартака" принципиальным

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник "Краснодара" Жуан Батчи в разговоре с РИА Новости назвал принципиальным матч против "Спартака" в суперфинале Кубка России.
Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры - 18:00 мск.
"К финалу Кубка России против "Спартака" мы будем готовиться очень сильно, максимально, как мы готовились ко всем матчам. Для нас это будет достаточно принципиальная и важная игра с точки зрения той работы, которую мы делали в течение всего сезона. Мы проделали хорошую работу, к сожалению, не получилось в чемпионате России, но на следующую игру мы выйдем с настроем побеждать", - сказал Батчи.
